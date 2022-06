Unizo wil de kermis op het stadsdomein Oosthove en langs de Leieboorden: “Het zal moeilijk zijn maar niet onmogelijk”

WERVIKDe ondernemersorganisatie Unizo Wervik-Geluwe ziet de vijfdaagse Zomerkermis in augustus liever niet in de Emiel Gellyncklaan en doet het schepencollege het voorstel om de kermisattracties te voorzien op het stadsdomein Oosthove en langs de Leieboorden. Omwille van de wegen- en rioleringswerken op de Steenakker kunnen de foorkramers dit maar ook volgend jaar daar niet terecht.

De Lentekermis in april ging door in de Emiel Gellyncklaan. Vooreerst viel het weer ferm tegen maar stonden er amper dertien kermisattracties, het oliebollenkraam inbegrepen. Het bestuur van Unizo zat samen met de nieuwe schepenen Tom Durnez en Yves Obin (beiden CD&V). “We maken ons zorgen over de zomerkermis en braderie”, zegt voorzitter Steve Dejan.

“Tot op heden komt er hierover weinig tot geen info en zitten we dus met veel vragen. Vorig jaar moesten de deelnemers aan de braderie niet betalen. Zal dat opnieuw zo zijn? Het is 5 voor 12 om daarover te communiceren. Er wordt aan de handelaars gevraagd om deel te nemen maar zonder enige info over hoe de randanimatie er uit zal zien.

“Een breekpunt voor de lokale handel is de plaatsing van de kermis. Tot op heden vermoeden we dat deze zal doorgaan in de Emiel Gellyncklaan. Dit zou een streep door de rekening zijn van de braderie en zal ervoor zorgen dat er zowel op de kermis als in de stad te weinig volk te bespeuren zal zijn.”

Volledig scherm in normale jaren ging de wekelijkse marktdag altijd door in de Emiel Gellyncklaan wanneer de Steenakker was bezet door de foorkramers © Maxime Petit

“Daarom pleiten we ook om de mogelijkheid te herzien om de kermis toch langs de Leieboorden en op Oosthove te plaatsen. Op die manier is alle feest, wandel- en handel publiek gecentraliseerd en kunnen we er een aangename braderie van maken die voor iedereen positief zal zijn. Het is net de combinatie van beide evenementen en randanimatie ’s die zorgt voor een succes. De kermis en braderie zijn ontegensprekelijk aan elkaar verbonden, splitst men deze op dan zal er volgens ons bij de lokale handel weinig bereidheid zijn om aan de braderie mee te werken.”

Het voorstel van Unizo is niet zo eenvoudig om te realiseren. Ten eerste is er op Oosthove al minder plaats door voor de tweede keer op rij een Zomerplein met tent en podium. Voor het gebruik van de Leieboorden is de toestemming van de Vlaamse Waterweg nodig want dat is de wegbeheerder van het jaagpad.

“Liever een beperkte kermis en dus met minder attracties dan het volk op twee plaatsen te splitsen”, zegt Dejan. “Akkoord, het zal moeilijk zijn maar niet onmogelijk. We beseffen dat het moeilijk is om op Oosthove te manoeuvreren maar de vrijdagmarkt heeft al bewezen dat dit kan.”

Volledig scherm Voorzitter Steve Dejan van Unizo Wervik-Geluwe © Maxime Petit

Als de kermis verhuist naar Oosthove, dan is het natuurlijk de vraag naar waar de wekelijkse vrijdagmarkt verhuist. “Het meest logische is dan de Emiel Gellyncklaan waar de markt in normale jaren altijd doorging wanneer de Steenakker was bezet door de foorkramers”, klinkt het bij de voorzitter.

Schepenen Tom Durnez en Yves Obin nemen de grieven van Unizo mee naar het schepencollege. “Ze begrijpen onze bezorgdheid en stonden niet weigerachtig tegenover ons voorstel”, zegt Steve Dejan. “We willen naar het lokaal bestuur een duidelijk signaal geven: de braderie staat of valt met de kermis in de buurt. De Emiel Gellyncklaan is te ver. Zeker voor ouders die hun kinderen alleen willen laten gaan terwijl ze vertoeven op het Sint-Maartensplein.”

“We hopen oprecht dat de stad onze grieven meeneemt om zo terug een prachtige zomerkermis en braderie te hebben dit jaar. Burgemeester Youro Casier contacteerde me. Hij zal onze vraag doorgeven aan de bevoegde stadsdiensten.”

