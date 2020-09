Universiteiten en hogescholen beslissen op eigen initiatief of ze starten in code geel of oranje: “Hopelijk gaan we niet van de ene quarantaine naar de andere”

Op 1 september zijn al onze scholen kunnen starten in code geel. Al werd er na één week door bijvoorbeeld een school in Machelen al overgeschakeld op code oranje. Op dit moment staat we op minder dan een week van de start van het academiejaar. In principe start men ook daar in code geel, maar er zijn al verschillende onderwijsinstellingen die aangeven te zullen starten met de veiligheidsmaatregelen die gelden in code oranje. Hoe is de situatie in de universiteiten en hogescholen waar jij of een van je naasten binnenkort weer de aula, het leslokaal of het labo zal binnenstappen?