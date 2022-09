Uitbaatster van café-frituur St. Barbara overleden

WEVELGEMIn het AZ Sint-Jan in Brugge is Liliane Huysentruyt (68) uit Wevelgem overleden. Ze was jarenlang de uitbaatster van café-frituur St. Barbara in de Vanackerestraat. Liliane was een icoon van de horeca in de vlassersgemeente.