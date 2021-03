Uber-chauffeurs leggen verkeer kleine Brusselse ring stil uit protest

stekene Brandweer vangt everzwijn: “Hopelijk gaat het om ontsnapt exemplaar, want op deze ‘mi­ni-bulldozers’ zit niemand te wachten”

14:22 Natuurverenigingen en landbouwers zitten met de schrik om het hart nadat er donderdag in Stekene een everzwijn werd gevangen. Het is de allereerste keer dat het dier in deze contreien opduikt. De terugkeer van het everzwijn is echter niet gewenst. “De schade die ze aanrichten aan de natuur is enorm groot.”