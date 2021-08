U was al geweldig tijdens het eerste festivalweekend... en hier kan u komend weekend naartoe!

Ook dit weekend is er weer heel wat te beleven op de festivalterreinen in Vlaanderen. Het Covid Safe Ticket biedt ons een glimp van het ‘rijk der vrijheid’ en daar kan u dit weekend ten volle van gaan profiteren. Hieronder een overzicht van wat er op het programma staat.

Antwerpen

Klub Dramatik

Volledig scherm Een vorige editie van Klub Dramatik, Nachtegalenpark Antwerpen © Daniil Lavrovski

Op zaterdag 21 augustus keert het DJ-festival ‘Klub Dramatik’ terug naar het Antwerpse Nachtegalenpark. Speciaal deze editie: De volledige line-up kleurt Belgisch.

Het festival is inmiddels al volledig uitverkocht. Het Covid Safe Ticket is een must voor de festivalgangers.

Oost-Vlaanderen

Flanders Open Rugby

Volledig scherm Flanders Open Rugby © Geert De Rycke

Na een lange corona-pauze kan het internationaal rugbytornooi met bijhorend driedaags festival dit weekend eindelijk weer doorgaan. Het wordt weliswaar een ‘corona-editie’. In plaats van een negentigtal deelnemende teams van over de hele wereld, zullen er een veertigtal vanuit Frankrijk, Nederland en België meedoen aan het internationale rugbytornooi. “Gezien de omstandigheden - reizen ligt nog moeilijk - zijn we daar heel tevreden mee”, zegt tornooidirecteur Mario Zaman.

De rugbyclub uit Dendermonde wil vooral inzetten op het festivalgebeuren. Op de site worden twee podia voorzien. Daar zullen een resem dj’s drie avonden op rij voor ambiance en feestgedruis zorgen.

Meer info vindt u hier.

Dansen in het park

Volledig scherm Dansen in het park in 2017 © Yves Masscho

Dit weekend kan je weer gaan dansen in het park! Een heel weekend lang kan je in het Azaleapark in Sint-Amandsberg terecht om zelf te dansen of te kijken naar al dat danstalent. Verwacht je aan salsa, lindy-hop, hedendaagse dans, swing, tango en hiphop. ’s Avonds verandert de centrale vloer in een explosief dansfeest. De toegang is volledig gratis. Meer info? www.dihp.be

Gents Bierfestival

Zaterdag van 11 tot 22 uur staat er op de Martelaarslaan een bierfestival gepland. In Het Spectrum kan je meer dan honderd verschillende bieren proeven. Zorgvuldig geselecteerd door de Gentse Biervereniging. Inkom is gratis.

Vlaams-Brabant / Brussel

Leuven Air

Volledig scherm Koen Wauters met Clouseau op Leuven Air © Vertommen

Vorig weekend moesten Clouseau en Zwangere Guy het nog stellen met een beperkt publiek en bubbels maar Balthazar en dEUS zijn beter af. Zij mogen vrijdag en zaterdag optreden voor 5.000 fans op Leuven Air, met dank aan het Covid Safe Ticket.

“Voor Leuven zijn beide concerten een goede voorbereiding voor de grotere evenementen in het najaar zoals bijvoorbeeld het WK Wielrennen” aldus de organisatie.

Tickets zijn hier te verkrijgen.

Poelaert Open-Air in Brussel

Volledig scherm 10 uur lang zullen DJ's het beste van zichzelf geven op het Poelaertplein. © Play Label Records Open-Air

Zaterdag 21 augustus start het Open-Air seizoen met met een festival van 10 uur op het iconische Poelaertplein. DJ’s als Mendel, Max Telaer, Unos, Bendrik en Toolate Groove verzorgen er van 12 tot 22 uur de beste muziek. De inkom bedraagt 8.50 euro en tickets kunnen enkel online op voorhand aangekocht worden. Het evenement is enkel toegankelijk voor iedereen die minstens twee weken gevaccineerd is of een negatieve PCR test van uiterlijk 48 uur kan tonen.

Limburg

Pukkelpopkwartier

Volledig scherm Geen volwaardige Pukkelpop editie dit jaar, wel een afgeslankte versie.

Geen Pukkelpop dit jaar, en om de pijn van de festivalgangers een beetje te verzachten, is er van donderdag 19 augustus tot en met zondag 22 augustus wel ‘het Pukkelpopkwartier’. Veel feestvierders lijken dit concept ook wel te smaken, de tickets zijn namelijk allemaal de deur al uit.

Onder andere Zwangere Guy, Bazart, Charlotte de Witte en 2ManyDjs staan op de affiche.

West-Vlaanderen

Kamping Kitsch

Volledig scherm Het feest kan dit weekend eindelijk weer losbarsten © Kamping Kitsch Klub

Het grote verkleed-festival is dit jaar al aan zijn tiende editie toe. 18.000 feestvierders duiken in de donkerste hoeken van hun kleerkast op zoek naar de meest kleurrijke, opvallende en vaak ook onthullende outfit voor Kamping Kitsch Klub zaterdag. Van een testdorp is geen sprake, dus enkel met een Covid Safe Ticket kan je het festival binnen.

Er zijn nog een handvol tickets over - dus snel zijn is de boodschap - : www.kampingkitschclub.be

Ostend Beach

Volledig scherm De tickets van vorig jaar blijven geldig voor de editie 2021. © Ostend Beach

Dit weekend staat Ostend Beach terug op de agenda. Vorig jaar kon de editie niet doorgaan, maar de mensen die vorig jaar een ticket kochten, kunnen deze dit jaar gebruiken. De organisatie heeft ook gezorgd voor een ‘coronatent’. Deze staat op een boogscheut van het festival - op het Vissersplein - en is volledig uitgerust met verpleegsters en dokters. Festivalgangers die nog niet zijn gevaccineerd kunnen zich voor tien euro nog snel laten testen”, zegt de organisatie. Na een kwartier wachten kan je -mits negatief- het terrein op.

Vrijdag worden er ongeveer 5000 feestvierders verwacht. Zaterdag is uitverkocht en zondag zullen er naar schatting nog 8000 mensen komen vieren.

Meer info is hier te vinden.

Labadoux

Volledig scherm De coroproof editie van vorig jaar was een schot in de roos. Dankzij het Covid Safe Ticket zijn er deze editie geen bubbels nodig. © Maxime Petit

Het wordt geen traditionele editie van Labadoux dit jaar, maar het coronaproof alternatief Labadoux Zomert moet toch één groot feest worden, zonder mondmaskers en social distancing en in één bubbel met alle festivalgangers. Wie nog geen Covid Safe Ticket heeft, kan zich laten testen in het testcentrum in het gemeentedepot vlakbij. Labadoux Zomert verwelkomt onder meer Tourist LeMC, Ruben Block, Brihang en Dolfijntjes. Dagtickets in voorverkoop kosten 29 euro. Alle info via www.labadoux.be.

Bomboclat festival

Volledig scherm Bomboclat in Zeebrugge © Benny Proot

Dit jaar een speciale editie. Elke dag zijn ‘maar’ 2.500 mensen toegelaten. Drie overdekte podia moeten het volk wat spreiden. Er spelen straks vooral Afrikaanse, Jamaicaanse en hiphopbeats.

Voor zaterdag zijn de tickets de deur al uit, enkel voor vrijdag, vandaag, zijn er nog tickets te verkrijgen. Meer info hier.

Pop-Up Arena

Volledig scherm Will Tura © Dieter Bacquaert

De pop-up arena in Middelkerke geeft dit weekend een podium aan twee grote namen uit de Vlaamse showbizz. Vrijdag 20 augustus zorgt Clouseau voor de ambiance en sfeer vanaf 20 uur. Zaterdag is het de beurt aan Will Tura. Het publiek kan er genieten van de première van zijn theatertournee ‘Will Tura, Ronde van Vlaanderen’. Het zal zijn eerste concert zijn sinds ruim een jaar. De tournee was aanvankelijk gepland voor zijn tachtigste verjaardag. Meer info is hier te vinden.