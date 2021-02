U toonde zich weer erg creatief: dit zijn uw leukste kunstwerken met sneeuw en ijs

VlaanderenHeeft u zich de voorbije dagen in uw tuin ook zo geamuseerd met het maken van een sneeuwman, inclusief hoge hoed en wortel als neus? Voor velen was het een welgekomen afwisseling in tijden waarin we buiten alleen maar op wandel gaan. Nu de sneeuw langzaam maar zeker smelt als - jawel - sneeuw voor de zon, kijken we hoe creatief de Vlaming met het witte goud was. En er zitten echt wel kunstwerkjes tussen.