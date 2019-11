Twintiger wisselt naaktfoto’s uit met 10-jarig meisje WHW

28 november 2019

19u00 0 Een jonge twintiger die een tienjarig meisje ertoe had aangezet hem naaktbeelden te bezorgen riskeert 40 maanden cel. Bovendien werd op de computer van de jongeman kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Volgens zijn advocaat is de jongeman, die een autismespectrumstoornis zou hebben, psychologisch immatuur en dringt een begeleiding zich op.

Het onderzoek begon in april 2017 in Nederland toen de ouders van een 10-jarig meisje erachter kwamen dat zij via Skype contact had met een man die zich voordeed als een 15-jarige jongen. Hoewel het meisje duidelijk had aangegeven hoe jong ze was, had haar gesprekspartner er meermaals op aangedrongen dat ze beelden van haar naakte lichaam, en dan vooral van het borst- en schaamstreek moest doorsturen. Het meisje was daar uiteindelijk ook op ingegaan, en had van haar gesprekspartner ook beelden van diens geslachtsorgaan toegestuurd gekregen. Onderzoek leidde naar een toen 18-jarige jongeman uit Groot-Bijgaarden, op wiens computer ook een aantal kinderpornografische beelden werden aangetroffen. Het parket tilde zwaar aan de feiten en vorderde donderdag een gevangenisstraf van 40 maanden voor de jongeling. Eventueel kon wel een probatie-uitstel toegekend worden, klonk het.

Volgens de advocaat van de verdediging was er niet zozeer sprake van aanranding van de eerbaarheid, maar van sexting, het uitwisselen van naaktfoto’s. “Mijn cliënt kampt met een autismespectrumstoornis en is psychologisch immatuur”, klonk het. “Bovendien heeft dat meisje ook zelf om foto’s gevraagd. Hier is geen sprake van geweld of van openbaar maken van foto’s. Van enig gevaar op recidive, is bovendien geen sprake. Daarom vragen we de vrijspraak, minstens een milde toepassing van de strafwet.” Het vonnis valt op 2 januari.