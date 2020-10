Twintig horeca-uitbaters over verplichte sluiting: “Politici en virologen niet meer welkom”

Berlare Bewoners maken kennis met mogelijke toekomstvi­sie van omgeving Donkmeer Berlare: “Heel veel potentieel in dit gebied”

14:40 Langsheen de oevers van het Donkmeer konden inwoners van Berlare deze ochtend kennismaken met de mogelijke toekomstplannen voor De Donk, Nieuwdonk en de vele natuur die de gemeente te bieden heeft. De provincie wil in samenwerking met de gemeente en de VZW Durme de natuur in het gebied sterk uitspelen, en heeft daarom heel wat plannen die ze in een toekomstvisie hebben gegoten. “Deze plannen zijn niet bindend, maar geven wel al een leuke inkijk", vertelt Hannelore Mees.