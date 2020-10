Twintig horeca-uitbaters over verplichte sluiting: “Politici en virologen moeten weten dat ze veel mensen in totale miserie storten”

Brugge Geen kerstmarkt in Brugge dit jaar: “Zo jammer, want we waren zo goed voorbereid”

16:17 Er mag een kruis gemaakt worden over kerstmarkten in ons land. Ook in Brugge bergen ze hun plannen voor het najaar op. “Dit is nog maar eens een slag in het gezicht van het toerisme in deze stad”, zegt organisator Piet Vanderyse.