Tweede editie van pop-up zomerbar Dadipark: “Ideaal voor ons is droog weer en niet snikheet, nu zal iedereen die komt van heinde en ver toegang krijgen”

De examens zijn achter de rug, de rapporten komen er volgende week aan en dan kan voor veel kinderen de grote vakantie beginnen. Het wordt voor velen uitkijken naar de tweede editie van pop-up Dadipark in Dadizele. Na het onverhoopt succes vorig jaar is het verlangen bij velen groot. Het terrein wordt groter en er zullen daardoor meer attracties zijn. Het wordt genieten van vrijdag 1 juli tot en met zondag 24 juli. Of drie dagen langer dan de zomer vorig jaar. De toegang blijft bovendien gratis.

Het gaat om een initiatief van de vzw Heeren Deweer. Met voorzitter Giovanni Maes, ondervoorzitter Peter Ingelbeen, secretaris David Dewyn en penningmeester Stijn Dewulf. Ze mikken op 40.000 bezoekers. “Gelukkig kunnen we rekenen op een heel stuk meer medewerkers”, zegt Giovanni Maes. “Dat was ook wel nodig om onszelf wat meer rust te gunnen. We hebben ook allemaal ons privéleven. Vorig jaar waren we op pop-up Dadipark elke dag. We komen momenteel uit op ongeveer 25 medewerkers. Er komen er trouwens nog altijd bij, waarvoor dank.”

De capaciteit van het speelplein is dit keer 5.000 vierkante meter. Goed voor schommelen, glijden, springen, kruipen, klimmen en ravotten. Een reuze ballenbad en zandplein, kabelbanen, doolhof en trampolines. En daarbij ook nog eens 500 vierkante meter luchtkastelen voor groot en klein.

Volledig scherm Het Dadipark pop-up speeldorp was een schot in de roos. © Maxime Petit

Nu de tweede editie dubbel zo groot wordt, zijn er logischerwijze ook dubbel zoveel kosten. “Gelukkig bleven de meeste sponsors ons trouw. Er zijn er gelukkig een paar extra. Ons initiatief had vorige zomer heel wat weerklank en willen die nieuwe sponsors meestappen in ons verhaal.”

Het was vorig jaar een kwakkelzomer en bleef de pop-up een paar keer gesloten wegens regen. “Ideaal voor ons is droog weer en niet snikheet”, zegt Maes. “Tijdens de warmte de afgelopen dagen hebben we tijdens de opbouw direct ervaren dat het zweten is. Het mag bewolkt zijn maar anderzijds dus liever geen extreem warm weer. De weersvoorspellingen zien er alvast niet slecht uit.”

Met dubbel zo groot en meer attracties en animatie wordt het genieten voor de bezoekers. Vorig jaar moest de vzw Heeren Deweer nog rekening houden met de coronamaatregelen. Nu is dat gelukkig anders. “Vorig jaar was het door de grote opkomst een paar keer code rood en kon er niemand meer binnen”, zegt de voorzitter. Nu zal iedereen die komt van heinde en ver toegang krijgen.”

Volledig scherm voorzitter Giovanni Maes van de vzw Heeren Deweer © Maxime Petit

De timing voor de opbouw zit op schema. Al gooide het regenweer vrijdagvoormiddag roet in het eten. “De grote structuren staan er al”, klinkt het. “Het is nu nog werken aan de details en de catering de laatste dagen. Er gaan drie à vier foodtrucks staan. Met onder meer pasta, frieten en crèmes. De drankverkoop doen we in eigen beheer.”

Het wordt niet alleen groter, er zal ook veel meer te beleven zijn. “Er zullen meer springkastelen en speeltuigen staan”, zegt Giovanni. “We programmeren ook elke dag animatie. Vorig jaar was dat maar een aantal dagen het geval.”

Meer info op www.dadipark.be.

