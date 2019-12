Twee jaar cel voor lid motorbende die Halse cafés onveilig maakte WHW

02 december 2019

16u18 4 Een lid van de voormalige Halse motorbende Immortal MC is bij verstek veroordeeld tot 2 jaar cel. Tussen eind 2016 en de zomer van 2017 ging hij als een wildeman tekeer in de Halse cafés. Tot vier keer toe zou hij zich schuldig gemaakt hebben aan zinloos geweld. “Ik raakte hen toevallig terwijl het mijn bedoeling niet was”, verklaarde hij telkens na de feiten.

G.M. liet zich voor het eerst opmerken op 25 november 2016, toen hij in café Den Ienentwintig in Halle een man ruw opzijduwde omdat die hem zogezegd de weg naar de toiletten versperde. Toen een vriendin van die man hem daarop aansprak, gaf hij haar een vuistslag. “Hij keek me al heel de avond vies aan. Bovendien zette hij zijn voet toen ik hem wilde voorbijwandelen. Ook wilden ze mijn vriend W. iets aandoen. Daarom ben ik tussengekomen en heb ik haar in een reflex een slag gegeven”, klonk het tegen de politie.

Op 3 juni 2017 sloeg hij samen met enkele andere leden de vader van een bendelid in elkaar voor café Bij Mit. “Dat was een ruzie tussen vader en zoon waar ik tussenkwam”, nuanceerde hij het incident tegen de politie. Hier bleef het echter niet bij. Op 23 juni van datzelfde jaar maakte het gezelschap stennis tijdens een travestietenavond in Hof Ten Blote. Zo staken ze de kledij van de travestieten stuk met een mes. Toen de uitbater hen tot de orde riep, kreeg hij klappen. Een maand later was het opnieuw prijs. Hij viel een meisje lastig in café tr33s en toen ze zijn avances afwees, sloeg hij haar in elkaar. “Een agressieve dame viel me lastig. Ik had nooit de bedoeling haar te raken”, was zijn versie.

De motorclub Immortal MC, die zichzelf op sociale media omschrijft als een broederschap, had in ons land twee chapters of afdelingen: één langs de Alsembergsesteenweg in Buizingen (Halle) dat ondertussen opgedoekt werd, en één in Luik. In april 2018 werd het clublokaal aan de Alsembergesteenweg het doelwit van een raid door een andere motorbende. Hierbij was G.M. een van de slachtoffers. Het proces over die feiten vindt over enkele maanden plaats.