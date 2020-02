Twee inwoners minder in Lo-Reninge GUS

16 februari 2020

15u49 2 Het stadsbestuur van Lo-Reninge heeft zijn bewonersaantallen in kaart gebracht. Wat blijkt? Begin dit jaar waren er twee inwoners minder dan dezelfde periode vorig jaar. Er zijn nu 3290 inwoners in Lo-Reninge.

Wat opvalt bij de bevolkingscijfers is het grote verschil tussen Lo en Reninge. In Lo noteerde het stadsbestuur 24 inwoners meer en in Reninge 28 minder. Er zijn een aantal redenen. In Reninge kwamen meer dan helft minder mensen aan namelijk 41 en er stierven er veel meer. Reninge noteerde 31 overlijdens terwijl dat er in Lo slechts 9 waren. Het aantal geboortes tussen Lo (10) en Reninge (9) was ongeveer gelijk. Er verlieten 73 mensen Lo terwijl er in Reninge maar 45 mensen hun thuisstad inruilden. In Pollinkhove waren het aantal aankomsten en vertrekken ongeveer in evenwicht. Daar stierven er slechts twee personen terwijl er zeven geboortes waren. In Noordschote tot slot stierven er evenveel mensen dan dat er geboren werden namelijk drie.