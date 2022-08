Twee dagen rommelmarkt in het stadscentrum

Evere Fietsketen Bike Republic strijkt neer in Evere

De eerste vestiging van de fietsenketen van Colruyt Group in Brussel is een feit, na de overname van IMP Bike in Evere. Isabelle en Michelle Parmentier, de zaakvoerders van IMP Bike, blijven op post in de nieuwe winkel. Met de uitbreiding wil de keten de referentie van de Belgische fietsmarkt worden, met 50 tot 60 winkels over heel het land.

