Zwaluwhoeve wint Turnhoutse Fair Trade Award Jef Van Nooten

21 december 2019

18u21 0 Turnhout De Zwaluwhoeve aan Leiseinde heeft de Turnhoutse Fair Trade Award 2019 in de wacht gesleept. “De Zwaluwhoeve werd genomineerd omdat zij met hun hoevewinkel werken rond korte keten.”

De Fair Traide Award wordt ieder jaar uitgereikt aan Turnhoutse bedrijven, organisaties, scholen, horecazaken, ... die fair trade of eerlijke handel op één of andere manier een warm hart toedragen. “Fair Trade gaat niet alleen over het geven van een eerlijke prijs aan boeren in het Zuiden. Ook onze lokale landbouwers verdienen een eerlijke prijs voor hun producten”, klinkt het bij de Turnhoutse Fair Trade Trekkersgroep. “De Zwaluwhoeve werd genomineerd omdat zij met hun hoevewinkel werken rond korte keten. Enerzijds verwerken zij een deel van hun melk tot eigen producten zoals rijstpap, ijs en choco. Anderzijds bieden zij in hun hoevewinkel producten aan van andere lokale landbouwers zoals aardappelen uit Geel , geitenkaas uit Lichtaart, ajuinen uit Oud-Turnhout, ... Op deze manier krijgen landbouwers uit de regio de kans om hun producten tegen een eerlijke prijs aan te bieden aan de klanten. Ook worden op deze manier de voedselkilometers beperkt.”