Zure ouwels van Astra Sweets: “95 procent van de ufo’s wereldwijd komt uit onze fabriek”

31 augustus 2019

07u01 0 Turnhout De ene noemt het ufo’s, de andere zure hosties. Enkelingen hebben het nog over citrikskes, maar de officiële benaming is zure ouwels. Het snoepgoed ontstond in Antwerpen, maar wordt ondertussen door Astra Sweets in Turnhout geproduceerd. Tegenwoordig worden er meer dan een miljard per jaar van gemaakt.

De zure ouwel bestaat uit snoeppapier aan de buitenzijde en een vulling van friszuur poeder. Het citroenzuur (citrique) dat in het poeder verwerkt is, heeft het snoepje de bijnaam ‘citrikskes’ opgeleverd. Al wordt die naam vooral gebruikt door voormalige werknemers van het bedrijf Belgica in Borgerhout, waar de zure ouwels vroeger gemaakt werden. De meeste consumenten spreken over zure hosties of ufo’s.

Ontstaan in farmaceutische sector

De geschiedenis van het snoepje gaat meer dan honderd jaar terug, toen het gebruikt werd in de farmaceutische sector. Apothekers zagen er een manier in om medicijnen makkelijk te kunnen toedienen. Toen daar andere middelen – capsules - voor ontwikkeld werden, dreigden de ufo’s te verdwijnen. Tot het Antwerpse ouwelbedrijf Belgica rond 1951 op het idee kwam om er snoepjes van te maken. Het bedrijf had zo meteen een alternatief voor de kerkhosties, waarvan de vraag al een tijd aan het afnemen was. Belgica combineerde de farmaceutische ‘cachetten’ met het zuurzoet poeder dat tot dan toe alleen in kleine zakjes met een stokje werd verkocht: de zure ouwel was geboren.

Geen concurrentie

De zure ouwels werden een groot succes, maar de productie bleef beperkt tot twee Belgische producenten: Belgica en Confiserie Servais. Beiden werden overgenomen door Astra Sweets, waardoor het Turnhoutse bedrijf nog de enige Belgische producent van de zure ouwel is. Ook in de rest van de wereld zijn er weinig producenten. “Bij de productie van andere snoepjes, zoals spekjes en zuurtjes, hebben we verschillende concurrenten. Bij ufo’s is dat niet het geval. Wij zijn een van de weinige bedrijven ter wereld die ufo’s maken. Ongeveer 95 procent van de ufo’s die op de markt zijn, is afkomstig uit onze fabriek.”

Sinds 2012 is het snoepje erkend als streekproduct. “De Vlaamse erkenning geldt enkel voor de meest traditionele onder de zure ouwels namelijk die met een zure vulling op basis van wijnsteenzuur en zonder toegevoegde aroma’s”, klinkt het. Het precieze recept voor de zure ouwels is geheim. Naar verluidt worden zelfs niet alle kantoorbedienden van Astra Sweets in de productiehal toegelaten om dat geheim te vrijwaren.

Sterke opmars

De productie van de zure ouwels kende doorheen de jaren een sterke opmars. Het snoepje werd in 1994 voor het eerst geproduceerd in Turnhout. Dat jaar rolden er 216 miljoen ufo’s van de band. Door het internationale succes van de zure ouwels kende de productie een gestage groei. In 2017 werden er voor het eerst meer dan een miljard zure hosties per jaar geproduceerd in Turnhout, dat zijn er vijf miljoen per dag. Behalve in eigen land zijn zure ouwels vooral in Duitsland erg populair.

