Zorggroep Orion zet cafetaria’s open voor alle Turnhoutenaars en biedt gratis kraantjeswater aan Toon Verheijen

25 juni 2019

13u56 0 Turnhout Zorggroep Orion zet de komende dagen verschillende van haar locaties open voor alle inwoners van Turnhout. Ze kunnen er verkoeling zoeken en gratis water te drinken. Orion geeft ook tips mee om verkoeling te zoeken bij deze voor ons tropische temperaturen.

Het woonzorgcentrum De Wending heeft sinds maandag het hitteplan opgestart, maar wil zich niet alleen beperken tot de eigen bewoners. “Bij ons binnen is het een pak koeler dan buiten”, zegt voorzitter Luc Op De Beeck. “Tussen 13 en 18 uur houden we daarom ’t Kaffee in het wzc De Wending open voor iedereen om verkoeling te zoeken en water te drinken. Ook in de dienstencentra in de Albert van Dyckstraat en in het OC De Meerloop kan iedereen terecht.”

Hitteplan

Op De Beeck benadrukt het belang van een hitteplan. “Extreme hitte kan niet alleen zorgen voor uitdroging, maar ook voor ademhalingsproblemen, een moeilijke bloedsomloop of zelfs een hitteberoerte.”

Water

Er is officieel sprake van een hittegolf wanneer er twee opeenvolgende dagen temperaturen worden gehaald van 29 graden of meer. Zorggroep Orion doet daarom ook een oproep. “Doe de zonwering omlaag, zet eventueel ramen en deuren open, vermijd felle zon en beperk zware fysieke inspanningen”, zegt Op De Beeck. “Zeker op de warmste momenten van de dag. Ook extra luchtige kledij en beddengoed kunnen al veel helpen. We kijken ook héél nauwgezet toe of onze bewoners voldoende water drinken.”

Afvalophaling vroeger

Bij IOK starten de afvalophalers vanaf maandag 1 juli met een zomerregime in heel de Kempen. Een idee dat ze vorig jaar opdeden na de bloedhete zomer. “Dit werd afgetoetst met de ophaalploegen en ook onze mensen zijn hiervoor te vinden”, zegt Katleen Mertens, woordvoerster van IOK. “Nu kan de regeling nog niet ingaan, omdat ze niet op de ophaalkalender staan, die al in december werd bedeeld.”