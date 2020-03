Zorggroep Orion verstrengt maatregelen na eerste vaststelling coronavirus in assistentiewoningen Toon Verheijen

28 maart 2020

12u56 0 Turnhout Zorggroep Orion verstrengt de maatregelen voor de assistentiewoningen nadat vrijdagavond bekend is geraakt dat een van de bewoners getroffen is door het coronavirus. De bewoner is opgenomen in het ziekenhuis. In het woonzorgcentrum De Wending en De Vliet zijn nog geen besmettingen vastgesteld. De Zorggroep Orion heeft nu beslist om de 132 flats in de Albert Van Dyckstraat in een beschermde zone te plaatsen. Concreet wil dat zeggen dat er dezelfde regels gelden als in het woonzorgcentrum.

Het was de familie van een van de bewoners van de assisentiewoningen die de verantwoordelijken van Zorggroep Orion zelf op de hoogte brachten. De bewoner had positief getest en is meteen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij momenteel verzorgd wordt. “We zijn de familie enorm dankbaar dat ze ons onmiddellijk op de hoogte hebben gebracht", zegt Bart Michielsen van Zorggroep Orion. “Het gaat voor alle duidelijk dus om iemand in de assistentiewoningen en niet iemand van onze woonzorgcentra De Vliet of De Wending. Door de besmetting hebben we zaterdagmorgen wel beslist om de 132 flats in de Albert Van Dyckstraat in een beschermde omgeving te veranderen.”

Veertien dagen

Orion had eerder al maatregelen genomen die verder gingen dan de opgelegde richtlijnen, maar ze gaan nu nog verstrengen. “We willen kost wat kost onze bewoners beschermen en vermijden dat er nog besmettingen voordoen", zegt Bart Michielsen. “De gezondheid staat voorop en daarop doen we geen enkele toegeving. Wij vragen onze bewoners dus dat ze de komende veertien dagen in hun flat blijven. Ze kunnen nog wel een wandeling maken in de gang of in de afgeschermde tuin. De bewoners moeten wel de regels rond handhygiëne én de social distancing nog strikter toepassen. Ons personeel zal er verscherpt op toezien én de bewoners aanspreken op hun verantwoordelijkheid tegenover zichzelf én de andere bewoners. Indien nodig zal het zelfs afgedwongen worden door het stadsbestuur en de politie.”

Mantelzorgers

Mantelzorgers kregen de voorbije weken nog een uitzondering, maar daar zullen nu strengere regels gelden. “De zorg wordt verder verleend door een professionele zorgverlener en maximaal één geregistreerde mantelzorger", gaat Michielsen verder. “De komende uren en dagen zullen we de logistieke ondersteuning verder op punt zetten. We weten dat dit geen gemakkelijke situatie is, maar de veiligheid en de gezondheid staat voorop. We proberen het voor iedereen zo leefbaar mogelijk te houden. We zullen net als in de woonzorgcentra werk proberen te maken van één op één-ondersteuning, een virtueel sociaal netwerk en een gevarieerde daginvulling. Daarvoor gaan we extra middelen en mensen inzetten.