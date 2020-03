Zo verlaten ligt Turnhout er bij: normaal chaos, nu amper iemand te zien Jef Van Nooten

19 maart 2020

16u42 0 Turnhout De coronacrisis heeft een grote invloed op de mobiliteit in het centrum van Turnhout. Eén van de drukste kruispunten in de stadskern lag er vandaag totaal verlaten bij.

Om de gevolgen van de ‘lockdown light’ te illustreren trokken wij donderdagmiddag om 15.45 uur naar het kruispunt van de Grote Markt, Patersstraat en Baron du Fourstraat. Op een normale weekdag is dat kruispunt één grote chaos met scholieren die met hun fiets tussen de auto’s slalommen. Automobilisten moeten terwijl de file trotseren richting Patersstraat.

Schooldag

De gevaarlijke verkeerssituatie op dat kruispunt – voor het begin en na het einde van de schooldag – was vorige maand zelfs nog onderwerp van discussie tijdens de gemeenteraad in Turnhout. Van gevaarlijke situaties is er voorlopig geen sprake. Op een enkele fietser na was er donderdag om 15.45 uur niemand te bespeuren op die chaos-kruispunt.