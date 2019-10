Zo eenvoudig omzeil je knip in Kwakkelstraat: chauffeur haalt paaltje weg, rijdt door en zet paaltje terug Jef Van Nooten

24 oktober 2019

14u38 0 Turnhout Wie lak heeft aan de paaltjes in de Kwakkelstraat moet de paaltjes niet per se stelen om er door te kunnen rijden. Je kan de paaltjes ook weghalen om ze nadien even snel weer terug te plaatsen. Dat blijkt uit foto’s waarop te zien is hoe een werknemer van een bouwfirma in een mum van tijd de knip in de Kwakkelstraat omzeilde. Let wel: intussen hangt er camerabewaking.

Eerde deze week kon u lezen dat de politie in Turnhout een onderzoek gestart is naar de ‘paaltjesdief van de Kwakkelstraat’. Aanleiding zijn de paaltjes die Stad Turnhout ter hoogte van jeugdcentrum Wollewei geplaatst heeft in de Kwakkelstraat. Samen met houten bakken op de voetpaden vormen de paaltjes een knip die deel uitmaakt van het nieuwe – nog te evalueren – circulatieplan van de stad. Niet iedereen blijkt gelukkig met dat plan, want om de haverklap werd één van de paaltjes gestolen zodat auto’s er toch door konden rijden.

Een paar seconden

Uit foto’s die onze redactie kreeg toegestuurd, blijkt echter dat het helemaal niet nodig is om de paaltjes permanent te laten verdwijnen om het circulatieplan te omzeilen. Een buurtbewoner was dinsdagochtend rond 7.10 uur getuige hoe een bestelwagen van een bouwfirma tot aan de paaltjes reed. “De chauffeur stapte uit en had een paar seconden later het paaltje er al uit gehaald. Hij reed met zijn bestelwagen door de opening om meteen daarna het paaltje terug te plaatsen. Zo eenvoudig en snel gaat dat”, getuigt de buurtbewoner. Hij kon nog net fotograferen hoe de chauffeur het paaltje terug opraapte langs de kant van de weg, terug in de grond stak en naar zijn bestelwagen wandelde. “En afhankelijk met welke auto je rijdt, hoef je zelfs helemaal niet uit te stappen”, weet de buurtbewoner nog. “Ik heb hier ook al bestelwagens gezien die gewoon over de paaltjes heen rijden. Ze zijn van plastic en buigen volledig mee.”

Wie van plan is om zichzelf de volgende keer ook op een onwettelijke manier een weg doorheen de Kwakkelstraat te banen, denkt toch beter twee keer na. De politie heeft intussen een bewakingscamera geïnstalleerd. Eerder deze week liet de politie nog in het midden of er effectief een camera zou komen, maar het waarschuwingsbord die camerabewaking aankondigt èn de grote zware camera die zo’n 15 meter verderop aan de gevel van een appartement hangt, laten geen ruimte voor twijfel meer. De camera staat recht op de drie paaltjes gericht. De politie hoopt op die manier mensen te identificeren die de paaltjes stelen, even aan de kant leggen of gewoon dwars over de paaltjes rijden.

Evaluatie

Het stadsbestuur werkt intussen volop aan een evaluatie van het circulatieplan dat sinds 1 juli van kracht is. Wellicht zal in de tweede helft van november blijken of de knip in de Kwakkelstraat behouden blijft.