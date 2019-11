Zjalto, Restaurant Kris, De Wingerd en Amu Food&Wine Bar zijn Kempense nieuwkomers in Gault&Millau 2020 Wouter Demuynck

04 november 2019

17u07 4 Turnhout Naast de bekroning van Eros Tomassetti, van restaurant Diverso in Westerlo, als Italiaans Chef van het Jaar brengt de zeventiende editie van de Franse gastronomische gids Gault&Millau nog heuglijk nieuws voor enkele Kempense chefs. Vier restaurants maken voor het eerst hun intrede in de gids, drie andere zien hun score stijgen. Vooral Turnhout, Westerlo en Kasterlee profileren zich als de culinaire hotspots van onze regio.

De Kempense nieuwkomers dit jaar zijn Zjalto in Geel, Restaurant Kris in Kasterlee, De Wingerd in Vorselaar en Amu Food&Wine Bar in Turnhout. De drie eerste behaalden telkens een score van 13 op 20, Amu Food&Wine Bar klokt af op 13,5. Chef Marjanne Moonen haalt met haar Amu Food&Wine Bar, het vernieuwde concept van restaurant Amu, dus al meteen de gids nadat het in september 2019 de deuren opende. Ook met restaurant Amu stond Moonen al eerder in Gault&Millau.

Drie stijgers

In onze regio hebben we ook drie stijgers. De Zeeuwse Bron in Beerse (13), Au Comptoir in Gierle (Lille) (14,5) en Ambacht in Kasterlee (13) doen allen beter dan vorig jaar. Daarnaast tellen vooral Kasterlee, Turnhout en Westerlo opvallend veel zaken in de culinaire gids. Naast Amu Food&Wine Bar telt Turnhout nog vier restaurants met Puur (12), Savoury (14), Cachet de Cire (13) en Cucinamarangon (13). Westerlo doet met vijf restaurants even goed: Diverso (14), Het Komfoor (13,5), Colette (16), De Boesjerie (12) en De Gouden Muts (14). Kasterlee telt er zelfs zes - inclusief restaurant Kris - in totaal: De Pastorie (16), Potiron (13,5), KAN10 (13), Seir (13,5) en De Watermolen (15).

In Geel zijn met La Belle (14,5) en De Cuylhoeve (15) twee zaken opgenomen, net zoals in Herentals met Restoservice Link21 (12) en Bistro Julienne (13) en in Hoogstraten met Resto 136 (12) en Signatuur (13,5). In Mol vinden we Hippocampus (13,5) en Bouffard (13,5) terug, in Oud-Turnhout zijn dat Bar-Bistro Vin Perdu (13) en Broosendhof (13). Hof ter Hulst in Hulshout zet een knappe 15 op 20 neer, terwijl La Ghironda in Meerhout afklokt op 13,5. Ten slotte behaalden Ferm Happy Food & Wine in Poederlee (Lille) en de Vosselaarse restaurants Roosekes Breem en De Farmasie allen een 12 op 20.