Zevendonk kampt opnieuw met processierups: “Probleem nog groter dan vorig jaar” Jef Van Nooten

05 juni 2019

20u42 8 Turnhout De bewoners van het Turnhoutse gehucht Zevendonk trekken opnieuw aan de alarmbel. Ondanks een nieuwe bestrijdingsmethode wordt het gehucht opnieuw sterk geplaagd door processierupsen. “Het probleem is zelfs nog groter dan vorig jaar”, zegt Gert Claessen.

Nergens in de Kempen is het probleem van de processierups zo groot dan in Zevendonk. Dat beseft ook het stadsbestuur van Turnhout. Om het probleem aan te pakken, werd dit jaar – na advies van het provinciebestuur - een nieuwe bestrijdingsmethode gebruikt waarbij een giftige bacterie met een spuitkanon in de eikenbomen werd verneveld. “Met de nieuwe methode worden de rupsen vernietigd nog voordat de brandhaartjes worden gevormd”, verkondigde schepen voor Groenbeheer Marc Boogers (Groen) enkele maanden geleden.

Volgens de bewoners van Zevendonk heeft de nieuwe techniek geen enkel effect gehad. “Het probleem is nog groter dan vorig jaar”, zegt inwoner Gert Claessen. “Een firma is woensdag gestart met het wegbranden van de rupsen, maar het is dweilen met de kraan open. Met alle gevolgen: de kindjes van de school hebben hebben bijna allemaal jeuk. Mijn zoon heeft zelfs al een allergische reactie gehad.”

De inwoners erkennen dat het stadsbestuur de problematiek ernstig neemt. Vorig jaar werd 70.000 euro betaald aan de bestrijding van de rupsen. “Maar we zouden de stad toch willen oproepen om ook de bomen op privéterrein aan te pakken. Dan kost de bestrijding nog meer, maar anders kruipen de rupsen gewoon van boom naar boom.”

Volgens het stadsbestuur staat het nog niet vast dat het probleem dit jaar nog groter is dan vorig jaar. “Dat moet nog blijken na een evaluatie. Drie ploegen zijn alvast intensief bezig om alle nesten te verwijderen. We blijven op zoek naar nieuwe bestrijdingstechnieken en zetten ons keihard in om de last tot een minimum te beperken”, zegt schepen Marc Boogers.