Zevendonk ‘danst en sjanst’ voor het Kinderkankerfonds Jef Van Nooten

30 augustus 2019

14u07 3 Turnhout In het Turnhoutse gehucht Zevendonk wordt zaterdag voor het tweede jaar op rij ‘7donk Danst & Sjanst’ georganiseerd. Hoofdact dit jaar is Paul Michiels. De volledige opbrengst van het gratis dorpsfestival gaat naar het Kinderkankerfonds.

De eerste editie van ‘7donk Danst & Sjanst’ werd vorig jaar een succes. Een tweede editie kon dus niet uitblijven. “Op zaterdag 31 augustus wordt het Zevendonkplein weer omgetoverd tot een heus festivalterrein. Iedereen is welkom vanaf 14 uur op het gezellige zomerterras met kinderanimatie. Aansluitend zijn er liveoptredens van de meest uiteenlopende artiesten”, zegt woordvoerder Sten Caers. “Talent van eigen bodem ‘Mister Toetie’ trekt het festival op gang van achter zijn draaitafels. Coverband RECUP brengt verrassende rocknummers en de Schlagerij zorgt voor de nodige Nederlandstalige meezingers. En ook de kinderen worden niet vergeten: zij kunnen hun dansmoves laten zien tijdens het optreden van ‘Kids On The Dancefloor’. Hoofdact dit jaar is Paul Michiels. Hij zal samen met zijn liveband een mix brengen van eigen solonummers en Soulsister klassiekers. Al dansend afsluiten doen we met covergroep Six On Fire.”