Zesjarig kind lichtgewond na botsing Jurgen Geyselings

12 september 2020

16u22 2 Turnhout Bij een botsing aan de Galgenbeekweg raakte zaterdag een zesjarige kind lichtgewond. Het werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

In Turnhout kwamen zaterdagmiddag omstreeks 13.45 uur twee wagens in botsing met elkaar op Galgenbeekweg. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van de Steenweg op Antwerpen. De twee bestuurders H.K. (41) uit Vosselaar en M.H. (44) uit Beerse kwamen er zonder verwondingen vanaf. Een zesjarig kind dat in één van de voertuigen zat, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd.