Zaterdagsemarkt in Turnhout weer compleet, maar speciale veiligheidsmaatregelen blijven van kracht Toon Verheijen

03 juli 2020

20u49 2 Turnhout De Turnhoutse zaterdagmarkt zal er vanaf zaterdag weer uitzien zoals vanouds. Of toch gedeeltelijk. De eerdere beperking tot maximaal 50 kramen per markt werd recent door de federale overheid versoepeld.

De veiligheidsrichtlijnen blijven wel onverminderd van kracht. “We blijven dus werken met één ingang en één uitgang, een vastgelegde looprichting en een afgesloten terrein voor de markt”, zegt schepen Markten Francis Stijnen. “Het aantal klanten in de marktzone wordt gemonitord zodat we aan de richtlijnen kunnen voldoen en aan de ingang krijgen bezoekers de mogelijkheid om hun handen te ontsmetten.”

Toilet

De marktkramers tonen zich tevreden dat ze allemaal tegelijk terug mogen komen naar de Grote Markt. “Onze diensten hebben nog een paar wijzigingen doorgevoerd in het marktplan om een veilige routing te garanderen. Ze maakten ook afspraken met enkele horecazaken om meer loopruimte te creëren voor passanten. We zijn dus helemaal klaar om weer een complete zaterdagmarkt te verwelkomen’, besluit schepen Stijnen.Voor het comfort van de zaterdagse klanten van zowel markt als winkelstraten blijft het toilet in het Stadhuis nog steeds beschikbaar van 7.30 tot 18 uur.