Zaterdagse markt lokt veel volk: “Eén centimeter kaas madammeke ? Ik geef er u twee! Ik heb wat in te halen hé” Toon Verheijen

23 mei 2020

13u22 0 Turnhout Veel volk, maar het overgrote deel gedisciplineerd en zich aan de regeltjes houdend. De heropstart van de zaterdagse markt in Turnhout was een succes. De stedelijke diensten die al het werk deden verdienen een pluim voor de organisatie klonk het bij heel wat marktbezoekers. Uw krant kon dat alleen maar beamen. “Wij zijn ook blij dat we terug zijn en de klanten hebben ons gemist”, lacht Kees Segers van Kaas van Kees.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De normale zaterdagse markt in Turnhout telt net geen 97 kramen, maar volgens de nieuwe regels mochten er dan maximaal 50 zijn. “Het waren er nu 42”, zegt schepen van Markten Francis Stijnen (CD&V) en Melanie Reyckaert van de dienst Economie van de stad Turnhout. “Het heeft enorm veel werk gekost, maar we zijn blij dat er toch redelijk wat volk is én dat iedereen zich aan de regels lijkt te houden.” Wie een bezoek wilde brengen aan de markt, moest dat doen aan de kant van het stadhuis. Daar kon je – net als op de website – te weten komen welke kramen er deze week staan en welke volgende week. “Het is even wennen natuurlijk” zegt Stijnen. “We hadden ook al nagedacht om de markt eventueel op te splitsen en een deel richting Warande te verhuizen, maar dat mocht niet. Daar is expliciet een verbod op gekomen. We hebben we gezorgd dat er elke week een goede mix is. We wilden voorkomen dat er een A en een B-markt zou zijn.”

Complimenten

Bij de marktkramers heel wat blije gezichten, verscholen achter een mondmasker, dat wel. Kees Segers van Kaas & Kees hing zelfs een groot plastic zeil tussen hem en de klanten. “We hebben negen weken echt stil gelegen”, vertelt Kees. “Ontzettend blij dat we hier terug mogen staan. Gevloekt? Welnee, heb ik niet te veel gedaan. Word je alleen maar ziek van. Het enige waar ik boos van werd of nog altijd word, zijn de onduidelijkheden. Wat wel, wat niet. Ik wil ook alle gemeentebesturen bedanken waar ik al terug naar de markt ben gegaan. Beerse, Bornem en nu hier. Het is per-fect geregeld. Al maak ik wel een bedenking: als je dit ziet… Waarom mochten supermarkten dan eigenlijk openblijven?” Maar Kees blijft er vooral goedgemutst onder. “En weet je wat ik tegen de klanten zeg die 1 centimeter kaas vragen? Ik geef er je twee want ik heb wat in te halen (grijnst).”

Ook de bezoekers op de markt zijn tevreden dat ze er weer over kunnen wandelen. “Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel gekocht op de markt”, lacht Herman Verstraelen. “Het is zalig en heel mooi georganiseerd ook. Je voelt je eigenlijk best wel veilig. Ik voel me hier veel beter als in een winkel.” Ook Sam Vos is een blije bink. “Ik wandelde elke zaterdag over de markt”, vertelt Sam. “Alleen jammer dat mijn favoriete kaasman er niet was deze keer. Die staat er pas volgende week.” Sam draagt, als toch een van de weinigen, zijn mondmasker. “Ik wist niet goed hoe druk het ging zijn en dan speel ik toch liever op zeker. Ach, stilaan zal het allemaal wel weer wat normaler worden zeker? Nu hopen dat ook de horeca weer open kan binnenkort, want het kriebelt toch echt”, vertelt Sam nog die bij Savoury werkt.

(lees verder onder de foto)

Streng

We lopen nog een stukje verder en zijn bijna op het einde van de markt. Iedereen volgt netjes de looprichting. Bij elke kraam staan handgels. Slager Luc Bruurs heeft weer redelijk wat klanten voor de kraam staan. “De mensen hebben ons gemist”, vertelt Luc. “Wij zijn ook content dat we er weer mogen staan. Misschien is het wel wat te streng, maar de mensen houden zich goed aan de regels”