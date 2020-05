Zaterdagmarkt start terug op: wel met beurtrol en toegangscontrole Jef Van Nooten

20 mei 2020

20u37 0 Turnhout Op de Grote Markt in Turnhout wordt vanaf zaterdag opnieuw de zaterdagmarkt georganiseerd. Omdat er maximaal 50 kramen mogen staan, besliste de stad om een beurtrol in te voeren. “Zo garanderen we dat we iedereen gelijk behandelen én geven we alle marktkramers de kans om terug te starten”, zegt schepen Francis Stijnen. Bezoekers moeten een toegangscontrole passeren aan het stadhuis.

De zaterdagmarkt kent een lange traditie in Turnhout. Maar de voorbije twee maanden moesten inwoners het stellen zonder hun favoriete marktkramer. Daar komt vanaf zaterdag, 23 mei, verandering in. Dan start de zaterdagmarkt in Turnhout terug op. “Onze markt kent een eeuwenoude traditie. Dat we die nieuw leven kunnen inblazen, stemt mij absoluut blij en tevreden, zelfs al zijn de omstandigheden niet optimaal”, zegt schepen van Markten Francis Stijnen.

50 kramen

De omstandigheden zijn niet optimaal omdat er verscheidene coronaregels van kracht zijn. Wellicht de meest ingrijpende maatregel is dat er maximaal 50 kramen mogen deelnemen aan de zaterdagmarkt. “We kiezen ervoor om een beurtrol in te voeren”, vertelt Francis Stijnen. “Zo garanderen we dat we iedereen gelijk behandelen én geven we alle marktkramers de kans om terug te starten. Om het marktaanbod ook voor klanten zo optimaal mogelijk te maken, zorgen we voor een gelijke verdeling en een goede mix tussen de verschillende types van kramen. Zowel voeding als niet-voeding zullen dus elke zaterdag aanwezig zijn.”

Toegangscontrole

Om alles veilig te laten verlopen, worden behalve een beperking tot 50 kramen ook enkele afspraken gemaakt met de marktkramers. Zo moeten alle verkopers verplicht een mondmasker dragen. Bij elke kraam moeten de klanten de mogelijkheid krijgen om hun handen te ontsmetten. “Bovendien richten we de markt anders in, met een toegangscontrole ter hoogte van het Stadhuis. Iedereen zal langs die kant de marktzone moeten betreden”, aldus nog schepen Francis Stijnen. “Aan dat checkpoint zal een overzicht beschikbaar zijn van welke marktkramers in welke week mogen verwacht worden, behoudens ongeplande afwezigheden wegens ziekte. Klanten kunnen het overzicht ook van tevoren online raadplegen.”

Eenrichtingsverkeer

Eenmaal je de toegangscontrole gepasseerd bent, verloopt de marktzone volgens eenrichtingsverkeer. Het aantal klanten op de markt wordt beperkt tot maximaal één klant per 1,5 meter kraam. Elke marktkraam krijgt voldoende ruimte om een wachtzone in te richten. Er mag bij de kramen geen concentratie van mensen ontstaan waarbij de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. “We verwachten veel van de marktkramers, maar ook de klanten dragen in belangrijke mate mee verantwoordelijkheid”, besluit Francis Stijnen. “Ik roep ook hen op om de richtlijnen te volgen. Kom alleen. Kinderen onder de 18 jaar en mensen die begeleiding nodig hebben, kunnen uiteraard meekomen, maar maak er geen familie uitstap van. Doe gericht en efficiënt je boodschappen, voor funshoppen is het nog te vroeg. Respecteer de looprichting, ook in de omliggende straten. Houd anderhalve meter afstand, en draag bij voorkeur een mondmasker.”

Nieuwe Kaai

Vanaf woensdag 27 mei komt ook de avondmarkt aan de Nieuwe Kaai terug.