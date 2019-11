Zaterdagmarkt ligt op zijn gat: stad zoekt oplossing voor lege plaatsen Jef Van Nooten

25 november 2019

06u54 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout zoekt een oplossing voor de zaterdagmarkt. Die trekt alsmaar minder marktkramers. Gevolg: veel open plaatsen, hetgeen nefast is voor de gezelligheid. “En gezelligheid is net een troef voor markten. We onderzoeken daarom hoe we de rijen terug meer kunnen sluiten”, zegt schepen van Markten Francis Stijnen.

De zaterdagmarkt op de Grote Markt in Turnhout – iedere zaterdagvoormiddag – gaat door een moeilijke periode. Bezoekers van de markt hebben het ongetwijfeld al gemerkt. Waar vroeger heel de Grote Markt was ingepalmd door marktkramers, zijn er de jongste maanden heel wat lege plaatsen. “Dat is een algemene tendens waar alle gemeenten mee kampen. Er zijn steeds minder marktkramers die het als vast beroep hebben. Wie het in bijberoep doet, komt vooral in de zomermaanden of wanneer het mooi weer is. Bij regenweer of koude temperaturen komen ze niet, omdat het niet hun enige bron van inkomsten is”, zegt schepen Stijnen.

Alarmbel

De vaste marktkramers die wel elke week opdagen, trokken aan de alarmbel bij het stadsbestuur. Zij vragen een oplossing voor de vele lege plaatsen. “We zijn aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn”, vervolgt Francis Stijnen. “Er is nog niks concreet beslist, maar we zijn wel aan het onderzoeken hoe we een meer aan elkaar gesloten markt kunnen hebben, ook op momenten dat er minder marktkramers aanwezig zijn.”

Ondanks de lege plaatsen, trekt de zaterdagmarkt in Turnhout nog heel wat bezoekers. “Dat horen we ook van de marktkramers zelf. Ze mogen zeker niet klagen over de opkomst in Turnhout. Al is de opkomst natuurlijk niet meer hetzelfde als vroeger, maar dat is nergens nog het geval. Vroeger had je geen alternatieven. Nu heb je zo’n groot aanbod aan grootwarenhuizen... En ook de internetverkoop speelt zeker een rol, vooral dan voor marktkramers die kledij verkopen”, zegt marktschepen Francis Stijnen.

Troeven

Dat markten toch volk blijven lokken, heeft te maken met hun twee troeven: gezelligheid en een gevarieerd aanbod. Om die troeven te kunnen behouden, beseft het stadsbestuur dat er een oplossing moet komen voor de lege plaatsen. “De variatie proberen we zo goed mogelijk na te streven in het toelaten van nieuwe kramen. Want ondanks de problematiek die zich stelt, krijgen we nog altijd nieuwe aanvragen van mensen die op de markt willen komen staan”, vertelt Stijnen. “Om de gezelligheid te behouden, werken we dus aan een nieuwe opstelling. De opstelling zal zeker niet spectaculair wijzigen. En de markt blijft ook sowieso op de Grote Markt. Maar we gaan er voor zorgen dat de kramen beter op elkaar aansluiten, ook wanneer er minder marktkramers zijn. Als we van marktkramers weten dat ze nooit komen in de winter – en er die periode dus altijd een leeg gat is – dan gaan we zien of we die marktkramer geen andere plaats kunnen geven, zodat op die plaats iemand kan staan die wél het hele jaar door komt. Dan zijn de rijen meer gesloten.”