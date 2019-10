Woordenschat Engels of een scooter repareren: (groot-)ouders volgen mee les op Campus Zenit Jef Van Nooten

17 oktober 2019

16u57 0 Turnhout Talentenschool Turnhout organiseerde donderdag de ‘Dag van de Ouder’. De school zette de deuren van Campus Zenit open voor alle ouders en grootouders. Opvallend, want zo’n dag wordt meestal alleen in basisscholen georganiseerd.

“Als school zetten we maximaal in op ouderbetrokkenheid”, zegt directeur Wesley Wouters. “In de lagere school zijn grootouderfeesten reeds sterk ingeburgerd. Naast de klassieke ouderraad in het secundair onderwijs willen wij als school verder gaan door ook ouders en grootouders actief uit te nodigen op de klasvloer tijdens deze Dag van de Ouder.”

Ouders en grootouders konden hun (klein)zoon of (klein)dochter aan het werk zien in de klas, zowel bij de algemene vakken als de praktijkvakken. “Voor onze leerkrachten en leerlingen is het een gewone schooldag, maar ouders en grootouders kunnen actief mee de lessen volgen. Tijdens de les Engels konden ze deelnemen aan woordenschatspelletjes, tijdens de praktijkvakken zagen ze hoe de leerlingen een defecte scooter weer aan de praat krijgen. Op de afdeling Multimedia werden gratis familiefoto’s gemaakt.”