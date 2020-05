Woonerven en vaste looprichtingen: zo wil Turnhout heropening van winkels veilig laten verlopen Jef Van Nooten

05 mei 2020

13u29 0 Turnhout Stad Turnhout heeft een plan uitgedokterd om de heropening van de winkels op een veilige manier te laten gebeuren. Enkele winkelstraten worden tijdelijk een woonerf waardoor voetgangers de hele breedte van de rijbaan mogen gebruiken. Waar dat niet mogelijk is worden vaste looprichtingen vastgelegd. Winkeliers krijgen ook stickers om buiten de wachtrijen aan te duiden, zo dicht mogelijk tegen de gevels.

Zowat iedereen kijkt uit naar de heropening van de winkels op maandag 11 mei. Maar die heropening vraagt wel de nodige voorbereidingen. Het stadsbestuur van Turnhout neemt zowel veiligheids- als mobiliteitsmaatregelen om de heropening veilig en vlot te laten verlopen.

Woonerf

De meeste opvallende ingreep is dat zowel de Leopoldstraat als de Sint-Antoniusstraat tijdelijk worden ingericht als woonerf. “De toegelaten snelheid wordt daardoor beperkt tot maximaal 20 km/u en voetgangers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken om elkaar op veilige afstand te kunnen kruisen”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. “In de Gasthuisstraat en op de Grote Markt geldt er sowieso al een regeling rond de voetgangerszone. In andere winkelstraten in het centrum hanteren we een ander systeem: daar plaatsen we borden om een looprichting aan te geven. Als iedereen rechts wandelt, kan een veilige afstand op die manier gerealiseerd worden.”

Fietsparkeren

In de Gasthuisstraat wordt het (wild)parkeren van fietsen aangepakt. Geen enkele fiets mag nog in de Gasthuisstraat geparkeerd worden. “Verwacht wordt dat de stoepen veel drukker zullen zijn als ze deels worden ingenomen door wachtrijen. Om toch de veiligheid te garanderen, maakt het stadsbestuur waar nodig ruimte vrij”, vervolgt Marc Boogers. “Fietsparkeren is tijdelijk niet toegestaan in de Gasthuisstraat. Want fietsen nemen daar veel plaats in en verkleinen de zone waarin mensen kunnen uitwijken. Door de langsrijdende bussen is dat juist daar precair. Maar ter compensatie worden in de omliggende straten extra fietsstallingen geplaatst.”

Problemen

De stad zal verkeersborden plaatsen om de tijdelijke situatie voor iedereen duidelijk te maken. De situatie wordt bovendien dagelijks ter plaatse geëvalueerd zodat het stadsbestuur snel bijkomende maatregelen kan nemen als er zich problemen zouden voordoen.

Los van de mobiliteit worden ook enkele veiligheidsmaatregelen genomen. Zo krijgen alle winkeliers het nodige communicatiemateriaal. “Overal in het straatbeeld zullen onze affiches en stickers opduiken om klanten te sensibiliseren en wegwijs te maken. Want de inspanningen moeten niet alleen van de handelaars komen, maar ook van de klanten”, zegt schepen van Centrummanagement Els Baeten. “Niet alleen in de winkels maar ook in de winkelstraten worden er veiligheidsmaatregelen genomen. Eén van onze aanbevelingen voor ondernemers legt alvast de link naar de straat. We stellen namelijk voor om de wachtrijen zo dicht mogelijk tegen de huisgevels te positioneren, bijvoorbeeld door de stickers die we leveren daar op de stoep te plakken. Uiteraard met intervallen van minimaal 1,5 meter.”

Ontsmetten

Op zaterdag 16 mei, de eerste zaterdag na de heropening van de winkels komt er ook een checkpoint in de Gasthuisstraat. “Daar kunnen passanten bijvoorbeeld hun handen ontsmetten maar zal er ook gesensibiliseerd en geïnformeerd worden rond veilig winkelen.”