Wonen in UNESCO-werelderfgoed: drie woningen komen vrij in Turnhouts begijnhof Jef Van Nooten

26 augustus 2020

11u27 0 Turnhout In het begijnhof in Turnhout komen drie woningen vrij voor erfpacht. Wie het erfpachtrecht koopt, kan er 33 jaar gaan wonen, met mogelijkheid tot verlenging. Je betaalt dan 350, 450 of 690 euro per maand, afhankelijk van de woning.

Het is intussen drie jaar geleden dat er woningen in het begijnhof in Turnhout vrij kwamen voor erfpacht. Nu is dat opnieuw het geval en krijgt iedereen de kans om in dit UNESCO-werelderfgoed te gaan wonen. “De locatie is uiteraard bijzonder”, zegt Francis Stijnen, schepen van Facility Management. “Ons begijnhof is sinds 1998 erkend als UNESCO-werelderfgoed en de drie woningen die vrijkomen, zijn beschermd als monument. We hebben er bovendien de voorbije jaren grote investeringen gedaan, de hele site is heraangelegd. Het begijnhof is een oase van groen en rust midden in het Turnhoutse stadshart. Het loont kortom zeer de moeite om te gaan kijken als je een verhuizing naar het begijnhof overweegt.”

Erfpacht

De woningen die nu vrijkomen voor erfpacht zijn de huisnummers 37, 58 en 60. Iedere woning heeft zijn eigen kenmerken en oppervlakte. Op de website van stad Turnhout staan meer details per woning. Het erfpachtrecht wordt online verkocht via Biddit. “Erfpacht in het begijnhof betekent dat je het gebruiksrecht van een woning koopt voor een termijn van 33 jaar. Die termijn kun je daarna nog twee keer verlengen, dus tot maximaal 99 jaar”, vervolgt schepen Francis Stijnen. “Tijdens een openbare zitting breng je een bod uit op het ‘instaprecht’. Daarna betaal je als pachter een maandelijkse ‘canon’ - vergelijkbaar met een huurprijs - aan het OCMW.”

Het bedrag van de canon hangt af van de waarde van de woning. Voor de drie woningen die nu vrijkomen bedraagt de canon 350, 450 of 690 euro. “In de overeenkomst zit vervat dat de pachter zijn woning renoveert en onderhoudt, maar hij heeft dan ook de zekerheid dat hij en zijn familie tot 99 jaar lang kunnen genieten van hun investeringen. De erfpacht is overerfbaar. Als de termijn van het gebruiksrecht verloopt, gaat het eigendomsrecht automatisch terug naar het OCMW.”

Nummer 37

De woning met huisnummer 37 bestaat uit een inkomhal met langs links een grote woonkamer. Achter de inkomhal is de keuken. Achteraan is een achterbouw met de badkamer, WC en berging. De woning heeft ook een kelder en op de verdieping zijn er 3 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder. De maandelijkse canon voor dit pand bedraagt 350 euro.

De woning met huisnummer 60 bestaat uit een inkomhal met rechts een eet- en zitkamer en een achterbouw met een keuken en een badkamer. Op de verdieping zijn er 2 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder. Er is ook een kelder en een tuin met kleine berging. De maandelijkse canon voor dit pand bedraagt 450 euro.

Gerestaureerd

De woning met huisnummer 58 werd in 2004 volledig gerestaureerd. De woning bestaat uit een inkomhal met WC, rechts de woonkamer en links de eetkamer. Achteraan is een achterbouw met de keuken. Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers, de badkamer en een WC. De zolder is bereikbaar via een zolderluik. De woning heeft een tuin (die bereikbaar is via de zijpoort) met tuinberging. De maandelijkse canon voor dit pand bedraagt 690 euro.

Kijkdagen

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de woningen gaan bekijken. Ze maken daarvoor telefonisch een afspraak bij de notaris op het nummer 014/27.90.72. De kijkdagen vinden de komende vijf zaterdagen plaats, telkens van 10 tot 12 uur. De koopdag is gepland op donderdag 1 oktober, het erfpachtrecht wordt online verkocht via Biddit.