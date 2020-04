Wollewei schrapt tiende Parknacht: “Liever geen feesteditie met beperkingen” Jef Van Nooten

06 april 2020

09u26 2 Turnhout De 10de editie van Parknacht zal pas in 2021 plaatsvinden. Het festival stond normaal op 11 juli gepland in het Raadsherenpark, maar jeugdhuis Wollewei besliste het evenement te annuleren.

Begin februari vond nog Parknacht Indoor plaats, maar een zomereditie in het Raadsherenpark komt er dit jaar niet. “Hoewel de maatregelen voor het coronavirus nog niet gaan tot in de zomer hebben we toch besloten om deze editie niet te laten doorgaan”, zegt Anil Van Gorp, educatief medewerker bij jeugdhuis Wollewei. “We kunnen moeilijk voorspellen wat de zomer ons gaat brengen, maar de veiligheid van onze bezoekers, vrijwilligers en artiesten willen we absoluut niet in het gedrang brengen.”

Topeditie

Parknacht zou dit jaar de 10de editie vieren. De organisatoren willen dat dit een topeditie wordt. “Maar dat lijkt ons in deze huidige situatie niet meer zo vanzelfsprekend. Een editie met de nodige maatregelen of beperkingen slaan we liever over, om er in 2021 gezond en wel terug te staan met die geweldige 10de keer Parknacht.”