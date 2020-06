Wolf Billy bijt amper 24 uur na ongeval in Turnhout twee schapen dood Toon Verheijen Jurgen Geyselings

21 juni 2020

19u11 2 Turnhout In de nacht van vrijdag op zaterdag deed naar alle waarschijnlijkheid Wolf Billy zich tegoed aan twee schapen die in Turnhout in een weide rondliepen. Een buurtbewoner kon zaterdagochtend het dier, niet ver van de plaats waar de schapen gevonden werden, op de gevoelige plaat vastleggen.

Wolf Billy, die op vrijdagochtend nog aangereden werd door een bestelwagen, ondervond naar alle waarschijnlijkheid niet al te veel hinder van dit ongeval. Ergens in de nacht van vrijdag op zaterdag deed hij zich in Turnhout vlakbij Heizijde tegoed aan een nieuwe maaltijd. Ditmaal waren het twee schapen die het slachtoffer werden van zijn eetlust en flink gehavend gevonden werden in een weide. Een pony die in de buurt van de schapen stond kwam met de schrik vrij.

Volgens een buurtbewoner, die de foto’s maakte en ook Wolf Billy kon vastleggen op video liep het dier nog een ganse zaterdagvoormiddag rond in de buurt van Heizijde te Turnhout.



