Wolf Billy aangereden in Turnhout, dier kan op eigen kracht wegvluchten Jurgen Geyselings

19 juni 2020

19u24 50 Turnhout Eén van de wolven in ons land is vanochtend aangereden door een wagen op de Ring rond Turnhout. Het zou volgens Jan Loos van Welkom Wolf over wolf Billy gaan, die de voorbije dagen Eén van de wolven in ons land is vanochtend aangereden door een wagen op de Ring rond Turnhout. Het zou volgens Jan Loos van Welkom Wolf over wolf Billy gaan, die de voorbije dagen in Berlaar en omstreken werd waargenomen.

Vanochtend iets voor zes uur kwam op de Ring rond Turnhout een voertuig in botsing met een dier. Volgens getuigen ging het om een wolf. Jan Loos van Welkom Wolf vermoedt dat het om wolf Billy gaat. “Er was in de nacht van donderdag op vrijdag al meermaals gemeld dat de wolf op weg was naar Turnhout. Een DNA-test op de haren die achterbleven op de wagen wijst ook in die richting”, vertelt hij.

“Donderdagavond was er nog een waarneming van de wolf in Emblem nabij Lier, waarna hij na het oversteken van het Albertkanaal en de snelwegen E313 en E34 omstreeks kwart voor vier vrijdagochtend gezien werd op camarabeelden aan de afrit van de E34 snelweg in Wechelderzande.”

Gewond?

Bijna twee uur later, omstreeks half zes vrijdagochtend, kwamen er meldingen binnen bij Welkom Wolf van mensen die de wolf zagen in Vosselaar. “Vlak daarna werd de wolf aangereden op de Ring van Turnhout door een voertuig”, gaat Loos verder. “Er werd een grote zoekactie op poten gezet om de eventueel gewonde wolf - hij verdween snel na de aanrijding - op te sporen. De speurtocht werd stopgezet zonder resultaat. De wolf kan alweer ver weg zijn of gewond ergens neergevallen zijn.”

Wild

Loos roept iedereen op om alert te zijn en iedere waarneming van een wolf te melden op welkomwolf.be. “Dat een wolf ook kan leven zonder vee van boeren aan te vallen en op te eten bleek uit de vorige negen dagen”, klinkt het tenslotte. “Sinds de aanvallen op schapen en een koe in de buurt van Berlaar, ondertussen al negen dagen geleden, is er niet één melding gekomen.”