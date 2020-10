Winter in Turnhout: géén ijsbaan en géén kraampjes, maar wel sfeer en gezelligheid in de Wintertuin Toon Verheijen

01 oktober 2020

17u00 4 Turnhout De stad Turnhout heeft donderdag beslist om de ‘Winter in Turnhout’ een volledige andere invulling te geven. Dat betekent geen ijspiste en geen kraampjes, maar de kerststal, de wensboom en de wintertuin komen wel terug. Er zullen ook verschillende kleinschalige activiteiten plaatsvinden. “Met de huidige cijfers kunnen we niet anders dan deze moeilijke knoop doorhakken”, klinkt het bij burgemeester Paul Van Miert (N-VA). Ook Turnhout by Night zal niet doorgaan.

De eindejaarsperiode in Turnhout stond de laatste jaren in Turnhout altijd garant voor sfeer en gezelligheid op de Grote Markt met de wintertuin, de kraampjes en de ijspiste. Maar Covid-19 zorgt ook dat de eindejaarsperiode in Turnhout er volledig anders zal uitzien. Winter in Turnhout krijgt een andere invulling. “We moeten realistisch zijn”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Over drie maanden zou ons Wintersalon moeten starten. Dan is het nu de moment om beslissingen te nemen, want je kan de partners niet in het ongewisse laten. Je moet op een bepaald moment duidelijkheid scheppen. En met de huidige nog altijd stijgende coronacijfers moeten we als stad onze verantwoordelijkheid nemen. Volksgezondheid primeert. Door nu een beslissing te nemen zorgen we er ook voor dat onze partners geen onnodige kosten maken.”

Turnhout by Night

De stad is niet over één nacht ijs gegaan. Het hele winterconcept is afgetoetst met de huidige coronamaatregelen. De conclusies van de werkgroep waren duidelijk: het Wintersalon in de gekende vorm is niet mogelijk. “Een ijspiste, optredens, drank- en eetkraampjes en afsluiten met een groot evenement als Klinken met de Binken kunnen we nu echt niet doen”, zegt Van Miert. “We willen wel voor sfeer en beleving zorgen en enkele kleine evenementjes organiseren. De vaste waarden zoals de kerststal, de wensboom en de wintertuin nemen opnieuw een prominente plaats in. De werkgroep werkt nu de activiteiten verder uit en zal een coronaveilig winterprogramma samenstellen. Daarin wordt ook het evenement ‘Turnhout by Night’ opgenomen. Het college besliste dat dit in zijn gekende uitvoering niet zal plaatsvinden omdat het niet mogelijk en verantwoord is meer dan 5 000 mensen samen te brengen. Ook de intrede van de Sint zijn we nog aan het bekijken. Hij komt zeker, maar we bekijken nog op welke manier.”

Moeilijk

Burgemeester Paul Van Miert benadrukt dat het geen gemakkelijke beslissing is geweest. “Enerzijds willen we de Turnhoutenaren heel graag een echt winterevenement geven, anderzijds is het onze taak als bestuur om de coronamaatregelen correct toe te passen”, aldus de burgervader. “Een evenement op de Grote Markt organiseren waar heel wat mensen op afkomen en zo heel veel mensen dicht bij elkaar brengen, is iets wat we deze winter niet kunnen realiseren. We willen wel inzetten op activiteiten die coronaveilig zijn en die we met de huidige maatregelen ook honderd procent veilig kunnen organiseren. Daarnaast denken we ook aan onze horeca. We kleden de Grote Markt helemaal aan en verwijzen bezoekers graag door naar de horecazaken. Zij kennen de coronaprotocollen voor horeca helemaal en kunnen hier dan ook het best op inspelen.”