Wijkcomité verzet zich tegen volbouwen van Aa-vallei Jef Van Nooten

15 juni 2020

13u59 0 Turnhout Het wijkcomité Schorvoort 2020 vreest dat de Aa-vallei in het Turnhoutse gehucht Schorvoort binnenkort vol wordt gebouwd met woningen. De eigenaars van de grond voeren momenteel gesprekken met projectontwikkelaar Matexi. “De open ruimte en waardevolle graslanden dreigen voor altijd te verdwijnen”, zegt Peter Beyens.

De gemeenteraad in Turnhout keurde vier jaar geleden het masterplan Schorvoort goed. Het plan voorziet in de bouw van meer dan 300 woningen. Het wijkcomité Schorvoort 2020 wil voorkomen dat er ook woningen gebouwd worden in de Aa-vallei. Die plannen komen alsmaar dichter nu twee grondeigenaars gesprekken voeren met projectontwikkelaar Matexi. “Indien de verkoop doorgaat, dreigt deze open ruimte en de daarin gelegen oude en waardevolle graslanden voor altijd te verdwijnen”, vertelt Peter Beyens van Schorvoort 2020.

Groene link

Het wijkcomité ijvert voor een volledige bouwvrije Aa-vallei. “De vallei kan ingericht worden als een educatief ecologisch waterbergingsgebied, en zo een groene link vormen tussen Landschap De Liereman, het Stadspark, het Grotenhoutbos en het Turnhoutse Vennengebied.”

Schorvoort 2020 wil dat de Aa-vallei op die manier toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek. “De waarde van en de nood aan natuur en open ruimte in de directe omgeving van steden is de laatste maanden meer dan duidelijk aangetoond”, klinkt het. “Momenteel werkt het comité aan een actieplan om deze doelstelling te bereiken. We rekenen daarbij op het gezond verstand van de stad en op de steun van de wijk, natuurverenigingen en andere relevante partijen.”

Milieubeleid

Het wijkcomité nam ook al contact op met het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het nieuwe Vlaamse milieubeleid is duidelijk een breuk met het verleden en daar is iedereen die bekommerd is om die natuur bijzonder blij mee”, besluit Peter Beyens. “We hopen dan ook dat het volledig onbebouwd laten van de Aa-vallei in Schorvoort snel realiteit wordt zodat de Schorvoortenaar en bij uitbreiding iedereen die er nood aan heeft, ook in de toekomst nog van dit mooie plekje Turnhout kan blijven genieten.”