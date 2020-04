Wijkagenten zetten per fiets achtervolging in op drugsdealer Jef Van Nooten

27 april 2020

De politie heeft zondagnamiddag een 20-jarige man opgepakt op verdenking van drugshandel. De verdachte kon op heterdaad betrapt worden tijdens een vermoedelijke deal in de buurt van het kanaal in Turnhout.

Twee wijkagenten van de lokale politie in Turnhout waren zondagnamiddag op fietspatrouille toen ze een verdachte situatie opmerkten in de buurt van het kanaal in Turnhout. “Onze wijkagenten waren getuige van een vermoedelijk drugsdeal tussen twee jongemannen”, vertelt een woordvoerder van de politie. Toen onze collega’s het tweetal wilden controleren, gingen de verdachten ervandoor. Wat volgde, was een achtervolging met de fiets die niet veel later leidde tot het oppakken van een van de verdachten.”

Vrijgelaten

De opgepakte verdachte was in het bezit van een hoeveelheid drugs en enkele honderden euro’s cash geld. Dat doet een drugshandel vermoeden. “Het parket heeft de 20-jarige verdachte gearresteerd op verdenking van de handel in verdovende middelen en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die heeft de man maandag onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Hij zal zich later nog wel moeten verantwoorden voor de rechtbank. Het onderzoek wordt intussen verdergezet”, besluit de politiewoordvoerder.