Wie ving 75 jaar geleden evacués uit Alphen op? Jef Van Nooten

05 september 2019

17u05 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout zoekt inwoners die in oktober 1944 mensen uit Alphen hebben opgevangen nadat zij door de Poolse bevrijders naar de Grote Markt zijn gebracht. Ze worden uitgenodigd om de evacuatie samen te herbeleven.

Op 8 oktober is het 75 jaar geleden dat inwoners van Alphen in Nederland van hun Poolse bevrijders de opdracht kregen om het dorp met spoed te verlaten. “Die zondagmiddag trok een grote stoet Alphenaren richting Baarle-Nassau. De volgende dag werden zij van daaruit met Poolse militaire vrachtwagens naar de Grote Markt in Turnhout gebracht”, vertelt Turnhoutse schepen Els Baeten. “In Turnhout vonden zij onderdak bij familieleden, als zij die in Turnhout hadden, bij kennissen of zomaar bij burgers. Er werden ook mensen ondergebracht bij inwoners van Gierle, Tielen en Weelde. Hoewel hun verblijf naar verwachting maar enkele dagen zou duren, bleven de Nederlandse gasten uiteindelijk drie weken. Op 1 en 2 november kon iedereen veilig weer naar huis.”

In het Nederlandse Alphen-Chaam nam een werkgroep het initiatief om de evacuatie te herdenken door ze met een aantal families van toen te herbeleven. Op zondag 20 oktober wordt, zoals in 1944, de tocht beëindigd op de Turnhoutse Grote Markt. “Wij zouden het heel fijn vinden om niet alleen de geëvacueerde families te zien terugkeren, maar ook de gezinnen die indertijd hun deuren zo gastvrij hebben geopend”, vervolgt Els Baeten uit. “Maar zij moeten zich dan spontaan bekendmaken, want wij mogen hen om privacy redenen niet zelf benaderen.”

Betrokkenen kunnen zich aanmelden via www.turnhout.be/herdenking-alphen. Zij krijgen dan via een persoonlijke uitnodiging meer informatie over de activiteiten van zondag 20 oktober.