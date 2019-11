Wie herkent deze mannen? Ze hebben een vrouw overvallen en aangerand op het jaagpad in Turnhout Jef Van Nooten

14 november 2019

16u45 0 Turnhout De politie in Turnhout heeft een opsporingsbericht verspreid voor twee mannen die op 13 oktober een vrouw hebben overvallen en aangerand. De aanranding gebeurde op het jaagpad ter hoogte van de Brugstraat in Turnhout.

De robotfoto’s van de twee verdachten worden door de politie verspreid op vraag van de procureur des Konings in Turnhout. Met het opsporingsbericht hoopt de politie één maand na de feiten een doorbraak te forceren in het onderzoek, want voorlopig zijn de verdachten spoorloos.

Nederlands accent

“Het zijn robotfoto’s van twee mannen die op zondagavond 13 oktober 2019 omstreeks 20.45 uur een vrouw hebben overvallen en aangerand. De feiten hebben zich voorgedaan op het jaagpad langs het kanaal Dessel-Schoten, aan de achterzijde van het bedrijvencomplex langs de Brugstraat in Turnhout”, klinkt het bij de politie. “De twee verdachten zijn na de feiten via het jaagpad weggelopen, in de richting van Beerse. Volgens het slachtoffer waren de twee verdachten allebei in het donker gekleed. Minstens één van hen sprak met een Nederlands accent.”

De eerste verdachte is 1,75 tot 1,80 meter groot, 25 à 30 jaar oud en heeft een normale lichaamsbouw. Hij heeft donker haar. De man droeg een kap, maar daar kwamen enkele lokjes haar onderuit. Hij was gekleed in een donkere sweater met kap, een donkere joggingbroek en donkere sportschoenen van het merk Nike.

De tweede verdachte is eveneens 1,75 tot 1,80 meter groot en 25 à 30 jaar oud. Hij heeft een normale lichaamsbouw, maar is gespierd. Hij had warrig, donker haar en een stoppelbaard. De man was gekleed in een donkere sportieve sweater met lange mouwen, een donkere losse broek en donkere schoenen.

Discretie

Wie getuige was van de feiten of één of beide mannen op de robotfoto’s herkent, wordt gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Politie Regio Turnhout. Dat kan telefonisch op het nummer 014/40.80.80 (tijdens de kantooruren), ofwel via mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be. “Alle tips zijn welkom en worden met de nodige discretie behandeld.”