Werkplaats Dealership Turnhout loopt zware schade op na brand Toon Verheijen

21 november 2019

09u34 36 Turnhout Een brand heeft donderdagmorgen zware schade toegebracht aan de werkplaats van de garage Turnhout Dealership op de Steenweg op Gierle. Ook de showroom van Jeep zat helemaal onder de roet en zal volledig opgekuist moeten worden. De oorzaak van de brand is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk is het vuur ontstaan een hybride wagen die voor herstelling in de werkplaats stond.

De hulpdiensten kregen even voor 7.45 uur de melding van een incident in de garage. “De politie had melding gekregen van een inbraakalarm en was snel ter plaatse”, zegt Jan Druyts van de Hulpverleningszone Taxandria. “Zij zagen al snel de rookontwikkeling en hebben meteen de brandweer opgeroepen. We vreesden even dat het om een uitslaande brand zou gaan, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De brand is intern gebleven, maar zorgde wel voor veel rookontwikkeling.”

Hybride

Het gebouw van Turnhout Dealership, waar enkel Jeep wordt verkocht maar herstellingen worden gedaan aan Lancia, Chrysler, Dodge en Jeep zelf, bestaat uit twee delen. Achteraan is de werkplaats en vooraan ligt de showroom. “We hebben kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar de showroom", zegt Jan Druyts. “Even was daar wel angst voor omdat er in het dak ook al gaten begonnen te komen en wanneer een brand zuurstof krijgt kan het dikwijls snel gaan. Er was dan wel geen overslag, maar de schade is er toch redelijk aanzienlijk omdat de hele ruimte gevuld is met rook en roet. In de werkplaats is de schade zeer groot. Een van de wagens is een hybride voertuig en die zal 48 uren ondergedompeld moeten worden in een bad op de site van de brandweer omdat er anders een risico ontstaat dat het vuur terug opflakkert. Ook andere voertuigen liepen nog schade net als de infrastructuur in het gebouw.” Over de oorzaak wil de brandweer zich niet uitlaten, maar mogelijk ligt een kortsluiting in de hybride wagen wel aan de basis van de brand. Dat zal verder onderzoeken moeten uitwijzen.

Ravage

Zaakvoerder Etienne Van Brempt was zichtbaar aangedaan door de schade in zijn garage. “De schade is meer dan aanzienlijk. De showroom vol rook en roet is volgens mij nog het minste van onze zorgen. De schade in de werkplaats is veel groter.”

Op sociale media circuleerden donderdagmorgen ook al berichten van gewonden en zelfs een dodelijk slachtoffer omdat er op de site van de garage een rode tent van de brandweer stond opgesteld. “Er zijn geen gewonden of dodelijke slachtoffers te betreuren. Gelukkig maar”, aldus nog Jan Druyts van de brandweer.