Werken in opdracht van Fluvius: “Van Afrika tot in Amerika” Toon Verheijen

09 juni 2020

In de omgeving van de Kwakkelstraat in Turnhout moet een K3-fan wonen. Of gewoon iemand met een steengoede humor. Het zou zomaar van de hand van Jeroen Ooms komen, want de Turnhoutenaar pakt elke dag wel uit met de nodige humor op zijn sociale media. “In de brief van Fluvius stond dat er enkel een stroomonderbreking zou zijn in de Kwakkelstraat. Maar het bordje iets verder in de straat waarschuwt voor een globale stroompanne”, knipoogt hij. Van Afrika tot in Amerika. Simpel, maar je moet er maar op komen. En lachen doet iedereen toch, niet?