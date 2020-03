Werken aan Heizijde liggen stil: “Maar straat blijft afgesloten voor verkeer” Jef Van Nooten

25 maart 2020

09u39 0 Turnhout De werken die De werken die sinds januari werden uitgevoerd aan Heizijde liggen voorlopig stil door de coronacrisis. “Toch blijft de straat afgesloten voor verkeer”, benadrukt schepen Marc Boogers.

De Heizijde – een weg die door veel automobilisten gebruikt wordt om van de Kastelein naar de Steenweg op Merksplas te rijden - is sinds 6 januari afgesloten voor verkeer tussen de Kastelein tot net voorbij de Clarissendreef. De straat krijgt er een nieuwe riolering, vernieuwde leidingen en veilige voet- en fietspaden langs beide zijden van de weg.

Nutsmaatschappijen

De werken zouden afgerond worden op 31 augustus. Tot die tijd blijft de Heizijde afgesloten voor verkeer, maar het ziet er naar uit dat de werken ook in het najaar nog zullen doorlopen. Door de coronacrisis hebben de nutsmaatschappijen alle werken gestaakt, waardoor er voor onbepaalde tijd niet kan voortgewerkt worden op Heizijde. “We houden de vinger aan de pols tijdens de coronacrisis en laten alleen werken starten die ook in één keer gefinaliseerd kunnen worden. Maar in dit geval waren de werken al bezig”, zegt schepen Marc Boogers.

Afgesloten

Hoewel er voorlopig niet gewerkt wordt aan Heizijde, blijft de straat afgesloten voor verkeer. “Aangezien delen van de straat al open liggen, is het onmogelijk om er nu tijdelijk terug verkeer toe te laten”, besluit Boogers. Autoverkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de Kastelein, Ring, Steenweg op Merksplas en Fonteinstraat. “Gelieve deze omleiding te volgen. We merken dat veel automobilisten door de Dennenstraat en Elzenstraat rijden. De straten zijn in erg slechte staat en kunnen schade aan je voertuig veroorzaken”, klinkt het nog bij de stad.