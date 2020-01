Wegenbouwer Marcel Nijs (72) overleden Jef Van Nooten

20 januari 2020

19u09 0 Turnhout Oud-wegenbouwer Marcel Nijs uit Oud-Turnhout is overleden. De man werd 72 jaar. De uitvaartplechtigheid voor Marcel Nijs vindt zaterdag plaats in de kerk in Zwaneven.

Marcel Nijs was als aannemer in de Kempen actief in de openbare en private wegenwerken. Hij werd als jongste van een gezin met drie kinderen geboren in h. et Turnhoutse gehucht Zevendonk. Hij werkte eerst in de kolenhandel, het grondverzet en als aannemer. In 1976 richtte hij dan zijn eigen bedrijf op: Wegenbouw Marcel Nijs. “Het bedrijf specialiseerde zich in rioleringswerken en voerde grote werkzaamheden uit voor Aquafin, de overheid en heel wat Kempense gemeentebesturen. Voorts werden er infrastructuurwerken gedaan in opdracht van privéverkavelaars. In 2000 verkocht Marcel Nijs zijn bedrijf en werd de onderneming een onderdeel van het Kempense aannemersbedrijf en projectontwikkelaar DCA”, klinkt het.

De begrafenis van Marcel Nijs vindt zaterdag 25 januari om 10 uur plaats in de kerk van het het Zwaneven in Oud-Turnhout.