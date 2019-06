Wat als... er een schietincident en een explosie plaatsvindt op school? Jef Van Nooten

04 juni 2019

21u24 0 Turnhout Hulpverleningszone Taxandria en politiezone Turnhout hebben dinsdagavond een grote rampenoefening gehouden in de middelbare school Horito. De hulpverleners oefenden er een scenario met een schietincident en explosie op school.

Slachtoffers van een schietincident of explosie op school vragen specifieke hulpverlening. De hulpdiensten in Turnhout hebben sinds kort een nieuwe aanpak opgesteld. Die werd dinsdagavond ingeoefend. “De middelbare school Horito in Turnhout werd dinsdagavond omgetoverd tot rampengebied waarbij een schutter het vuur opende en er vervolgens een bomexplosie plaatsvond”, schetst Rikkert Boogers van Hulpverleningszone Taxandria het scenario. “De Eenheid Bijzondere Bijstand van de politie kwam ter plaatste, en kreeg ondersteuning van de brandweer, ambulances en mug.”

Met de oefening wilden de hulpverleners de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten evalueren en indien nodig verbeteren. “De fictieve scenario’s brachten levendig in beeld wat er zou kunnen gebeuren indien een schutter het vuur opent in een school, met nadien een bomexplosie. Het katapulteert ons terug naar 22 maart 2016 wanneer de luchthaven van Zaventem en de metro van Maalbeek getroffen werden door een verschrikkelijke terreuraanval.”

Hulpverleningszone Taxandria werkte voor het eerst ook met slachtoffers met zeer realistische verwondingen. Met dit soort oefeningen kunnen de hulpdiensten zich beter op elkaar afstemmen, wat nodig is voor een goede coördinatie en samenwerking indien dergelijke incidenten echt gebeuren. Zo kunnen we ook nagaan hoe wij in onze regio met dergelijke dreiging omgaan en hoe we de juiste adequate slachtofferhulp met de juiste verzorging kunnen bieden”, besluit Rikkert Boogers.