Warmste Kaarten van Jeugdhuis Wollewei leveren 1.000 euro op voor Tejo Kempen Jef Van Nooten

26 december 2019

09u02 0 Turnhout De actie “De Warmste Kaart’ die Jeugdhuis Wollewei heeft georganiseerd in aanloop naar de kerstperiode heeft 1.000 euro opgebracht. Het geld gaat naar Tejo Kempen Turnhout.

Jeugdhuis Wollewei ging voor de actie op zoek naar jonge, ondernemende tekenaars en grafische ontwerpers. “Aan de hand van hun ontwerpen hebben we kaartensets laten samenstellen die vanaf midden november in verkoop zijn gegaan. Het jeugdhuis stond hierbij in voor de ontwikkeling van de kaartensets, communicatie, administratie en financiële afhandeling”, zegt Yannick Vanhoof van Wollewei. “De verkoop van deze kaartensets gebeurde zowel door de ontwerpers als in Jeugdhuis Wollewei zelf. Ook enkele partners namen deel aan de verkoop, waaronder Atlas Foods, De Kolonisten, Misses Needle, café Ranonkel, café Chaos, Dienst Toerisme en de Museumshop van het Speelkaartenmuseum.”

Capaciteiten

De actie bracht 1.000 euro op ten voordele van Tejo Kempen Turnhout. Vrijwilligers van Jeugdhuis Wollewei hadden dat doel uitgekozen. “Via deze actie creëert het Turnhoutse jeugdhuis toonkansen en ruimte voor jongeren om ervaring op te doen en te netwerken. Want het jeugdhuis is meer dan enkel een kroeg waar jongeren in het weekend terecht kunnen. Het jeugdhuis gelooft in de capaciteiten van jongeren en geeft hen kansen om hun ding te doen. Zij worden in al hun ideeën ondersteund door de projectmedewerkers van het jeugdhuis”, besluit Yannick Vanhoof.