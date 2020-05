Wandelrichtingen en verboden fietsen te plaatsen: het is nog even wennen in het winkelgebied in Turnhout Toon Verheijen

15 mei 2020

18u39 0

In het winkelcentrum van Turnhout, waaronder de Merodelei, gelden sinds de heropening van de winkels nieuwe regels zoals in de juiste richting wandelen. Het zijn uiteraard nieuwe regels, maar blijkbaar worden ze nog niet door iedereen begrepen. Hetzelfde geldt voor de zone waar geen fietsen mogen geparkeerd worden in de Leopoldstraat.