Wagen belandt in weiland naast E34 Toon Verheijen

26 februari 2020

13u47 0

De inzittenden van een auto zijn woensdagnamiddag gewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval op de E34 in Turnhout in de richting van Nederland. De bestuurder had om een onduidelijke reden de controle over het stuur van de wagen verloren. De wagen ging van de baan, door de struiken en over een gracht en belandde uiteindelijk op z'n dak in het drassige weiland. De inzittenden geraakten zelf uit het voertuig.