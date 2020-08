Waarschuwing werkt: weinig bezoekers aan Mellevijver Toon Verheijen

09 augustus 2020

14u15

Zondag rond de middag was het aan de Mellevijver relatief rustig. Enkele kinderen zochten wel wat verkoeling aan de rand van het water net als enkele volwassenen, maar echte zwemmers waren er niet te bespeuren. Misschien was het te warm ofwel waren de mensen gewaarschuwd, want de politie had aangekondigd controles te houden. Zwemmen is immers verboden in de Mellevijver en er staan boetes op tot 350 euro.



