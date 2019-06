Vulgair vandalisme op gevel: oproep van politie lokt massa reacties uit (maar niet in positieve zin) Jef Van Nooten

16 juni 2019

15u03 3 Turnhout Vandalen hebben in de Korte Gasthuisstraat in Turnhout een woning beklad met schunnige opschriften en afbeeldingen. De politie ging via facebook op zoek naar getuigen. Door de inhoud van het verfvandalisme lokte die oproep een storm aan reacties uit op sociale media. “Als het waar is wat op de muur staat, heeft hij het verdiend”, klonk het bijvoorbeeld. De politie vraagt nu geen ongepaste reacties te geven.

De gevel van een woning in de Korte Gasthuisstraat in het centrum van Turnhout stond vrijdagochtend plots vol met zwarte verf. Een nog onbekende dader heeft de woning ‘versierd’ met een vijftal tekeningen van het mannelijke geslachtsdeel. Elders op de gevel werden opschriften achtergelaten zoals ‘vuile rukker’, ‘vuil ventje’, ‘pedo’ en ‘drie keer betrapt’. Ook het rolluik van de woning moest er aan geloven. Op de vensterbank stond de boodschap dat de bewoner opgepakt moet worden.

We hadden weinig contact met onze buur. En nu we deze boodschappen op zijn gevel lezen, is dat zo maar best ook Buurvrouw

Oproep via Facebook

Wie verantwoordelijk is voor het bekladden van de woning, is een raadsel. Om een doorbraak in het onderzoek te forceren, verspreidde de politie in Turnhout zaterdag een oproep tot getuigen via de Facebook-pagina van de politiezone. “We zijn op zoek naar getuigen die in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 juni iets verdachts hebben gezien in de Korte Gasthuisstraat in Turnhout”, klinkt het in het opsporingsbericht. “Daar werd die nacht of in de vroege ochtend de gevel van een woning beklad met zwarte verf. Er werden schunnige afbeeldingen en opschriften op de gevel aangebracht.”

De reden van het vandalisme lijkt weinig aan de verbeelding over te laten. De boodschappen die op de gevel achter werden gelaten, zijn moeilijk mis te begrijpen. Let wel: het staat lang niet vast dat de beschuldigingen waar zijn. “We zijn geschrokken. De huidige bewoner is hier zo’n half jaar geleden komen wonen. We hadden nog niks opgevangen over de beschuldigingen die nu op zijn gevel staan”, vertelt een buurman. “We hadden er weinig contact mee. En nu we deze boodschappen op zijn gevel lezen, is dat zo maar best ook”, voegt een buurvrouw er aan toe.

“Verdiende loon”

Het opsporingsbericht van de politie lokte veel reacties uit op sociale media. Niet zozeer de dader van het verfvandalisme werd daarbij bekritiseerd. Veel mensen die reageerden, namen vooral de bewoner van het huis op de korrel. “Als het waar is wat er op de muur staat, dan heeft hij het verdiend en hadden ze er nog veel meer op mogen zetten”, was één van de vele reacties. Of: “Als hij me zijn poten aan iemand gezeten heeft, vind ik dit terecht.” Sommige mensen veroordeelden de graffiti, maar de getuigenoproep leidde toch vooral tot ongepaste reacties. Dat merkte ook de politie. “Mogen wij u vragen om verder geen ongepaste reacties op dit bericht te geven en enkel te reageren als u denkt nuttige informatie te hebben die de politie kan helpen bij het identificeren van de verdachte van deze beschadigingen”, voegde de politie daarom na een tijd toe aan het opsporingsbericht.

Wij konden de bewoner van het huis niet strikken voor een reactie.