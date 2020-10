Vrouw slaat doodsangsten uit wanneer ex woning binnen dringt Jef Van Nooten

13 oktober 2020

12u19 1 Turnhout Een 20-jarige Roemeen uit Turnhout zit al enkele maanden in de gevangenis nadat hij de woning van zijn ex-vriendin binnen drong. Hij riskeert 12 maanden celstraf voor belaging en woonstschennis. “Door de relatiebreuk zag hij zijn toekomst in België in duigen vallen”, verklaart zijn advocaat.

De politie werd op 28 juli van dit jaar rond 0.45 uur opgeroepen naar een woning in Turnhout. De 20-jarige M.D. was er de woning van zijn ex-vriendin (28) binnen gedrongen. “Bij aankomst van de politie hoorden de agenten geschreeuw op een slotvaste kamer. De vrouw had zich er met de kindjes verschanst om te ontsnappen aan M.D.”, zegt openbaar aanklager Patti Broeckx.

Berichten

De man zelf bevond zich in de kamer ernaast. Hij werd opgepakt. “Sinds de vrouw de relatie beëindigd had, stuurde hij voortdurend berichten en daagde steeds op aan haar huis”, aldus nog Broeckx.

Contactverbod

De man verscheen voor de onderzoeksrechter voor belaging en woonstschennis, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten. “Hij kreeg onder andere een contactverbod, maar lapte dat verbod aan zijn laars. Hij stuurde haar bloemen en berichten. Eind augustus werd hij opgepakt in de buurt van haar woning. Hij is heel hardleers”, besluit de aanklager.

Toekomst

De twintiger zit sinds eind augustus achter de tralies. Hij riskeert nu een celstraf van 12 maanden. “Hij is vanuit Roemenië naar België gekomen. Hij zag een mooie toekomst voor zich, want had hij werk en een Belgische vriendin. Toen die toekomst door de relatiebreuk in duigen viel, wist hij niet hoe hij daarmee moest omgaan”, vertelt zijn advocaat.

Vonnis op 27 oktober.