Vrouw laat kinderzitje achter bij fietsongeval met zware gevolgen Jef Van Nooten

25 maart 2020

19u19 3 Turnhout Een fietser is dinsdagavond rond 22.15 uur gewond geraakt na een zware val in de Parklaan in Turnhout. De fietser kwam ten val na aanrijding tussen twee fietsers.

“Bij een inhaalmanoeuvre is één van de fietsers zwaar ten val gekomen. De tegenpartij, een blanke vrouw van ongeveer 30, is gewoon verder gereden richting Rubensstraat”, klinkt het bij de politie.

Getuige

De politie is nu op zoek naar de fietsster die doorreed zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Bij de aanrijding verloor deze vrouw het kinderzitje van haar fiets. Wie getuige was van het ongeval of het kinderzitje herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 25 101 of opsporingen@politieregioturnhout.be.